Færre unge ryger i dag - til gengæld stiger antallet af unge, der bruger røgfri tobak som snus. Snusprodukterne kan fås med forskellige smage. Foto: Valdemar Baes Aaholst

Snus med sliksmag lokker unge til tobak

Det er populært som aldrig før for gymnasieelever at tage snus, og især varianter med sliksmag hitter.

Hillerød - 05. februar 2020 kl. 15:17 Af Bella Gürtler, Karl Emil Petersen, Natali Ibrahim & Valdemar Aaholst, Frederiksborg Gymnasium og HF Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det er ulovligt at sælge snus i Danmark, finder den røgfrie tobak frem til flere og flere unge, og brugen af snus blandt eksempelvis gymnasieelever er i voldsomt vækst.

Mens der stilles strenge krav til cigaretpakkernes design, er der ingen restriktioner på de farverige snuspakker, som fremstår harmløse og børnevenlige. Og det kan være en del af forklaringen på udvikling i unges snusforbrug.

En af de unge snusbrugere er 17-årige Joachim Theodosius Andreasen Skak, der går i 2.g på Frederiksborg Gymnasium, og på andet år bruger snus.

- Jeg tager snus, fordi jeg ser det som en slags fælles hygge - altså det er afslappende, og jeg tror, jeg er blevet afhængig. Jeg tager en pakke om dagen, men snusen er ikke så lækker, hvis den er uden smag eller ser uappetitligt ud, siger han.

Eleverne skriver I december kvalificerede 2t fra Frederiksborg Gymnasium og HF sig til SDU’s Mediacamp, arrangeret af journalistuddannelsen.

Eleverne fra Hillerød var afsted 22.-24. januar, hvor de dystede mod fire andre klasser fra Mulernes Legatskole, Næstved Gymnasium og HF, Nordfyns Gymnasium og Vordingborg Gymnasium og HF - og vandt.

I løbet af de tre dage skulle eleverne producere journalistik og besøge forskellige mediehuse. Alle klasser skulle aflevere en nyhed, en leder, en analyse og et portræt inden deadline, hvor en professionelle jury kårede en vinder af Mediacamp 2020.

Med udgangspunkt i temaet ”Bevidste forbrugere” udviklede eleverne idéer, og med hjælp fra praktikanter på Fyens Stiftstidende og journaliststuderende fra SDU arbejdede eleverne i to dage på artiklerne.

En jury bestående af Rikke Bekker, chefredaktør på Fyens Amtsavis, Niels Møller Mikkelsen, lektor i journalistik på SDU og redaktør på TV2, Sine Skotte Andersen, Digital redaktør DR Fyn og Lotte Ting Rasmussen, journalist og forskningsbibliotekar på SDU, kårede 2t som den samlede vinder af Mediacamp

Eleverne fra Frederiksborg Gymnasium vandt også i to ud af fire kategorier for den ”Bedste leder” og den ”Bedste nyhed”. Denne artikel er elevernes nyhed om unges brug af snus. Rena Ibrahim, kandidat i marketing og business fra CBS, mener at farverige pakker og søde smagsvarianter er med til at skabe et større forbrug blandt børn og unge.

- Smagene appellerer til børn, fordi tutti frutti og jordbær er smage, som man ofte forbinder med børn. Voksne foretrækker snus uden smag eller med for eksempel menthol, siger hun.

Det er vigtigt for tobaksproducenter at nå børn i en tidlig alder, forklarer Hans Dam Christensen, professor ved Institut for Kommunikation på KU.

- Historisk set har det været vigtigt for tobaksproducenter at få unge under 18 til at ryge. Så har de sværere ved at holde op, siger han.

Snus har fået nyt udtryk Både indpakningen og smagsvarianterne er med til at redefinere snus. Ifølge Dannie Kjeldgaard, professor i Marketing & Management på SDU, er snusproducenternes branding et forsøg på at feminisere tobakken, som ellers normalt har et mørkt og maskulint udtryk. Nu fremstår snusen som et livsstilsprodukt.

- Strategisk er det formentlig en måde for virksomhederne at ramme en bredere målgruppe, hvorpå der laves mere profit og et højere afkast til deres aktionærer. Jeg mener jo, at der for virksomheder med disse produkter er pålagt et helt særligt ansvar, en særlig grad af refleksivitet, siger Dannie Kjeldgaard.

For Joachim Theodosius Andreasen Skak, er både smagen og udseendet også vigtigt.

- Jeg tager Lyft, fordi andre mærker som Siberia og Odens smager stærkere og klamt. Lyft er pænere, og snusen smager også bedre.

Han er i tvivl om, hvorvidt det ville påvirke hans forbrug, hvis emballagen bar et alarmerende billede.

- Men når jeg kigger på billederne på cigaretpakker, bliver jeg i hvert fald i tvivl om jeg burde købe det, siger han.