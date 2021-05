Se billedserie Stig Deichmann og Søren Wiberg er klar med endnu en omgang Jazz i Rosenhaven, som de har arrangeret siden 2015. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Snart trommes jazzen i gang igen i Rosenhaven

12. juni bliver det tid til en ny omgang Jazz i Rosenhaven, som sidste år måtte aflyse alle koncerter på grund af coronapandemien

Hillerød - 30. maj 2021 kl. 06:42 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Til sommer kan jazz-elskere igen mødes til fadøl og musik i Rosenhaven ved restaurant Ribhouse.

For de frivillige bag Jazz i Rosenhavens ugentlige lørdagskoncerter glæder sig til at byde på 10 koncerter i 'Danmarks smukkeste jazzsted'.

Coronapandemien ramte sidste år koncerterne hårdt, da de alle blev aflyst, men nu er programmet klar til denne sommer - og Stig Deichmann og Søren Wiberg forventer at kunne gennemføre koncertrækken, som skydes i gang lørdag 12. juni med det traditionelle brassbandoptog gennem byen og i Den Lille Færge på slotssøen.

Kom tidligt Der bliver dog nogle ændringer, da coronaen stadig giver restriktioner. For selvom det udendørs forsamlingsforbud forventes ophævet 11. juni, er det endelige afstandskrav endnu ukendt.

"Men vi kommer ikke til at være det samme antal mennesker til koncerterne, som vi har været før. Der bliver ikke nogen løse stole i år, som vi plejer at have. Så man skal nok komme tidligt for at få en plads. Vi har tidligere oplevet, at de første kom allerede klokken 8.30 om morgenen, selvom musikken først starter klokken 11 - og nu er der jo endnu færre pladser til rådighed," siger Stig Deichmann. Samtidig holder styregruppen skarpt øje med restriktionerne og ændringer i dem.

"Jeg er inde og kigge hver dag, og vi har også taget erhvervsforeningen C4 med på råd for at hjælpe os med at finde hoved og hale i reglerne. Men vi regner med, at vi kan være små 200 mennesker i haven," siger Søren Wiberg.

Jazz fra øverste hylde Allerede sidste år besluttede styregruppen, at de ville forsøge at overføre hele programmet fra 2020 til 2021. Og det lykkedes - blot med en enkelt ændring, da solisten Gregg Stafford, som skulle have spillet til Doc Houlind-koncerten, har meldt fra, da han bor i New Orleans. Han bliver afløst af Sarah Spencer. Styregruppen er rigtig godt tilfreds med deres program:

"Det er et vældigt godt program, vi har lagt. Vi har bevæget os helt op på den øverste hylde inden for traditionel jazz," siger Stig Deichmann.

Tændte musikere Orkestrene ser meget frem til at komme og spille i Hillerød, siger Søren Wiberg:

"De glæder sig gevaldigt. De mangler at komme ud at spille koncerter - både økonomisk og fordi de savner at komme ud. De er meget tændt, og jeg er sikker på, at vi får en helt unik sæson".

Også jazzelskerne tørster efter at komme ud og få en live musikoplevelse, mener de:

"Da vi var rundt og sætte plakater op i butikkerne, oplevede vi stor opbakning. Alle butikkerne ville gerne have en plakat hængt op, for de glædede sig til, at der sker noget i Hillerød igen. Vi mødte folk, vi kender, og de rendte også rundt med armene over hovedet, for der er en tørst efter at komme i gang igen," siger Søren Wiberg.

Takker sponsorer Koncerterne er gratis, men styregruppen håber, at publikum vil støtte Ribhouse, som lægger have til, ved at købe mad og drikkevarer. De takker også de mange sponsorer, som har bakket op om arrangementerne igen i år.

Jazz i Rosenhaven 2021: 12. juni: A Tribute to Papa Bue

19. juni: Ronald and The Outstanding New Orleans Boys

26. juni: Jazzin’ Jacks med Anna Pauline

3. juli: Paul Harrison Band

10. juli: Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo

17. juli: Doc Houlind med Sarah Spencer

24. juli: Max Lagers New Orleans Stompers

31. juli: Six Foot Stompers

7. august: Peoria Jazzband

14. august: Papa Piders Jazzband "Vi glæder os meget, og vi er meget spændte," siger Stig Deichmann.

