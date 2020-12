Se billedserie Kim Kock lukker sin butik på Slotsgade for at fokusere på butikken i Helsingør. Foto: Martin Warming

Smykkebutik i Slotsgade lukker

Kim Kock vil fokusere på sin butik i Helsingør

Hillerød - 03. december 2020 kl. 17:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Smykkebutikken Silverstyle lukker.

Butikken, der har ligget på Slotsgade 8 i seks år, har sidste åbningsdag lørdag den 23. januar, fortæller indehaver Kim Kock.

"Vi har valgt at holde åbent det meste af januar for at kunne servicere de kunder, der eventuelt skal have byttet en julegave, de har fået," fortæller Kim Kock, der er ked af, at han nu skal sige farvel til Hillerød.

"Vi har været rigtig glade for at have butik i Hillerød, og vi kommer selvfølgelig til at savne vores dejlige kunder, men vi har valgt at fokusere på vores butik i Helsingør i stedet," siger han.

Kim Kock har haft butikken Silverline i Helsingør i 21 år, og nu har han lejet et større butikslokale på Stengade, og det er den primære årsag til, at han har valgt at lukke butikken i Hillerød.

"Nu samler vi de to butikker, vi har i henholdsvis Hillerød og Helsingør, i vores nye og større butik i Helsingør for at fokusere på én butik og forene vores kræfter," fortæller han.

Færre turister Men i sidste ende handler det også om, hvor der er mest gang i salget. Og det er der ifølge Kim Kock i Helsingør.

"Hillerød er en rigtig fin handelsby. Den ligger tæt på København, og der er et købestærkt publikum, men Hillerød trækker ikke turister til på samme måde, som Helsingør gør. Der kommer masser af turister til slottet i Hillerød, men de kommer ikke ned i byen og handler i de lokale butikker. I Helsingør har man gjort rigtig meget for at trække turister til, og der kommer også rigtig mange sommerhusgæster fra hele Nordkysten til byen," siger Kim Kock.

Frisør flytter ind Ifølge Kim Kock flytter der en frisør ind i Silverstyles butikslokale, når Kim Kock lukker og slukker den 23. januar.

