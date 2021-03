Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Smitteudbrud i lille by: Alle skal testes torsdag

Hillerød - 10. marts 2021 kl. 14:37 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Et smitteudbrud i Gadevang betyder, at der i torsdag kommer et pop-up testcenter i Kessers hus, oplyser Hillerød Kommune i en pressemeddelelse. Kessets Hus er en del af daginstitutionen Gadevangs Asyl på Rankeskovvej 4 i Gadevang.

Læs også: Smitteudbrud i Gadevang Asyl

Her opfordres alle borgere til at komme og få en PCR-test, altså podning i halsen, mellem klokken 15-21. Det er ikke nødvendigt at bestille tid, man dukker bare op.

Baggrunden er, at der nu er påvist smitte hos otte børn og fire voksne fra Gadevang Asyl. Derudover er der også smittede familiemedlemmer. For at få inddæmmet smitten opfordres alle til at komme forbi Kessers hus i morgen og få taget en test.

Gadevang Asyl bygger om for tiden, og det er derfor en god idé at tage cyklen eller gå, når man skal testes.

Hvis man ikke kan komme forbi Kessers hus i torsdag, er det også muligt at tage forbi Hillerød Rådhus. Her er der et kviktestcenter, som har åbent dagligt fra 8-21. Denne test er en podning i næsen med svar indenfor 30 minutter, men den bruges ikke til børn under 12 år.

