Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud i Gadevang Asyl. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Smitteudbrud i Gadevang Asyl

Der er tidligt søndag aften udstedt et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som betyder, at børn i vuggestue og børnehave i Gadevang Asyl skal kunne vise en negativ coronatest eller være hjemme i syv dage uden symptomer, før de må komme i institutionen igen.