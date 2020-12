Smittet medarbejder sender 30 børn hjem

Ifølge kommunen var medarbejderen på arbejde fredag og blev syg, da vedkommende kom hjem fra arbejde. Medarbejderen blev testet for Covid-19 i weekenden og fik svar mandag aften.

30 børn og tre medarbejdere defineres som nære kontakter og er derfor hjemsendt. Børnene må komme tilbage i institution, når de kan fremvise en negativ coronatest, eller der er gået syv dage fra, de kan have været udsat for smitte. Medarbejderne i institutionen må komme tilbage på arbejde, når de har et negativt testresultat.