Smittestigning fortsætter: Hillerød hårdest ramt i Nordsjælland

Konsekvenserne af den stigende smitte udebliver ikke. Lørdag oplyste Hillerød Kommune, at en medarbejder på plejehjemmet Skovhuset blev testet positiv for covid-19 lørdag. Medarbejderen arbejder på 3. sal i Skovhuset, og alle beboere og medarbejdere på etagen blev testet for sygdommen lørdag eller søndag. Afdelingen isoleres nu fra det øvrige plejehjem og der lukkes for besøg på afdelingen.