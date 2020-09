Smitten stiger: Her er man også gået i rød zone

Smittetallet stiger i Hillerød. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hillerød - 09. september 2020 kl. 15:21 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af coronasmittede stiger fortsat. De seneste tal, som er opdateret klokken 14 onsdag, viser, at der nu er 12 tilfælde af Covid-19 i Hillerød. Incidenstallet, som dækker over hvor mange smittede, der er pr. 100.000 borgere, er nu 23,5, og myndighederne holder skarpt øje med kommuner, der har en incidens på over 20.

Hillerød Kommune er opmærksom på, at Hillerød nu er i rød zone, og vil nu se på forebyggende tiltag, der kan bremse smitten.

- Det er nu, vi skal huske os selv og hinanden en ekstra gang på at vaske hænder, spritte af og holde afstand. 12 nye smittede lyder måske ikke af så meget, men det er steget fra tre til tolv på to dage, og Covid-19 er en lumsk sygdom, hvor vi jo ved, at det pludselig kan gå rigtig stærkt. Det skal vi undgå, og heldigvis har vi ved tidligere udbrud på plejehjem, skoler og daginstitutioner her i kommunen vist, at vi er hurtige til at inddæmme smitten og i det hele taget følge myndighedernes anvisninger i tilfælde af smitte, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Kommunen vil nu indskærpe over for samarbejdspartnere, foreninger, uddannelsessteder og mange andre over en bred kam at overholde Sundhedsstyrelsens fem råd:

1. Vask ofte hænder eller brug håndsprit

2. Host eller nys i dit ærme

3. Undgå håndtryk, kindkys og kram

4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen

5. Hold afstand - og bed andre tage hensyn

- Derudover skal man blive hjemme fra arbejde og fritidsaktiviteter, hvis man føler sig sløj, er syg eller har nogen som helst symptomer på Covid-19 og bruge mundbind i den offentlige transport, skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

I fredags var der kun et enkelt tilfælde af covid-19 i Hillerød, og i går, tirsdag, var der syv smittede i Hillerød. Tirsdag blev alle elever i en 7. klasse på Frederiksborg Byskole sendt hjem, da en elev i klassen var testet positiv for Covid-19. Også lærere og elever fra parallelklasser og lignende, der har været tæt på den pågældende elev, er ligeledes blevet sendt hjem, og alle hjemsendte skal testes negativ for corona to gange, før de må vende tilbage til skolen.

I fredags blev et hold på cirka 20 elever og en lærer på Hillerød Tekniske Skole på Peder Oxes Allé sendt hjem til virtuel undervisning, efter en elev på industrioperatøruddannelsen var blevet smittet med coronavirus. De hjemsendte elever og læreren skal ligeledes kunne vise negative testresultater to gange, før de igen kan sætte deres ben på skolen.

En lang række kommuner landet over har nu en incidens på over 20, og særligt på den Københavnske vestegn er der mange smittede pr. 100.000 borgere.