Smitte stiger i Hillerød: Her breder corona sig

Udbruddet i Gadevang fylder meget i Hillerøds coronatal, men der er også smitte mange andre steder i Hillerød.

Hillerød - 15. marts 2021 kl. 18:14 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Coronasmitten går den forkerte vej i Hillerød, og nåede mandag op på 67 tilfælde, en incidens på 131,2. Dermed er Hillerød nu den hårdest ramte kommune i Nordsjælland, og den 13. hårdest ramte i landet.

Selv om et udbrud i Gadevang fylder en del i statistikken med 17 tilfælde, er smitten spredt ud over hele byen, oplyser Hella Obel, som er sundheds- og ældrechef i Hillerød Kommune.

- Helt generelt er der meget af smitten, der er spredt over hele byen. Men det er selvfølgelig en vis andel i Gadevang, siger hun.

Smitteudbruddet i Gadevang har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at anbefale alle børn i Gadevang Asyl, samt deres familier, at blive testet to gange om ugen de næste 14 dage.

- Der kan være andre smittespor, men udbruddet i Gadevang har sit primære arnested i Gadevang Asyl, siger Hella Obel.

Styrelsen for Patientsikkerhed har også indført et krav om, at personalet i Gadevang Asyl bliver testet to gange om ugen.

- Normalt kan man ikke kræve, at personalet bliver testet, kun opfordre til det, men når der er et smitteudbrud, som det vi ser nu, kan man kræve det, siger Hella Obel.

De mange coronatilfælde i Gadevang Asyl fik i går også Hillerød Kommune til at indskrænke åbningstiden i Gadevang Asyl frem til onsdag. Der er så mange hjemsendte medarbejdere, som enten selv er syge, eller er i karantæne, fordi de er nære kontakter, at der ikke er personale nok til at holde institutionen åben på fuld tid.

- Man skal være hjemme til man har en negativ test på 6. dagen, så det er mange dage, man sættes ud af spillet, siger Hella Obel.

Fredag rykkede Region Hovedstaden ud med et mobilt testcenter til Gadevang Asyl, og en vurdering lyder, at 350 personer var forbi for at få en covid-19 test, oplyser Hella Obel.

Der er cirka 1100 indbyggere i Gadevang.

- Der er sikkert mange, som var testet i forvejen, så det er rigtigt fint, hvis 350 fik taget en test. Befolkningen spiller rigtigt godt med, siger Hella Obel, som håber, at der nu er ved at være styr på smitteudbruddet i Gadevang.

- Vi håber, vi er der, hvor vi har inddæmmet det værste, siger hun.

Skoleelever sendt hjem Søndag poppede der et midlertidigt testcenter op i Brohuset i Østervang i det østlige Hillerød.

Dette skyldtes ikke, at der var mange smittede i Østervang, men et lokalt ønske om at sikre, at der ikke kommer et udbrud i området.

I går måtte Hillerød Kommune dog sende klasser hjem fra skolen i Hillerød Øst, da fire børn blev konstateret smittet på Grønnevang Skoles afdeling på Jespervej.

I første omgang lød det, at to elever var smittet, og at 23 elever, fire medarbejdere og en leder fra skolen på Jespervej blev hjemsendt, samt ti elever og tre medarbejdere fra skolens specielklassecenter.

Senere på dagen blev yderligere to elever konstateret smittet, og endnu to klasser på skolen sendt hjem - i alt 43 elever og 8 voksne.