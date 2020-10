Artiklen: Smitte på to skoler: Flere årgange sendt hjem

Både Kornmarkskolen i Skævinge og Sophienborgskolen i Hillerød har søndag meldt ud, at elever på hele årgange sendes hjem den kommende uge på grund af coronasmitte.

På Kornmarkskolen skal 7., 8. og 9. årgang lade være med at møde op, når klokken ellers ringer ind mandag morgen. Og de skal til at begynde med blive hjemme hele ugen. Også alle lærerne i udskoling er sendt hjem. Det sker, fordi der er opdaget to tilfælde af covid-19 blandt udskolingens elever, skriver distriktsskoleleder Thomas Vestergaard blandt andet i Facebookgruppen »Skævinge - ordet er dit«.