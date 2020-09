Coronasmitte sender børn hjem fra daginstitutioner og skoler, men på Hillerød Tekniske Skole er det lykkedes at inddæmme smitten, efter en elev fredag blev konstateret smittet med Covid-19. Det tyder nemlig på, at de øvrige elever på holdet på industrioperatøruddannelsen og undervise er gået fri og snart kan vende tilbage til skolen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Smitte breder sig og sender børn hjem

Hillerød - 10. september 2020 kl. 16:08 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronasmitten fortsætter med at lukke institutioner i Hillerød. En medarbejder i daginstitutionen Munkeengen er smittet med Covid-19, og 14 børn og to voksne, der har været i nær kontakt med medarbejderen, er blevet sendt hjem. Medarbejderen fik positivt svar på en coronatest onsdag aften, oplyser Hillerød Kommune.

De børn, der nu er sendt hjem, skal enten testes og have en negativ test eller være hjemme i syv dage uden symptomer, før de må komme i institutionen igen.

Også på Grønnevang Skole, afd. Jespervej, er der coronasmitte. Her er en elev i 2. klasse testet positiv for Covid-19, og elevens klasse og lærere er nu sendt hjem. Forældrene til alle børn i klassen blev orienteret om smitten onsdag eftermiddag. Eleverne vil blive fjernundervist af deres hjemsendte lærere.

Onsdag gik Hillerød Kommune i rød zone, da kommunen nåede over grænsen på 20 smittede pr. 100.000 borgere. Onsdag var der 12 coronasmittede i Hillerød, og torsdag er tallet steget til 16. Samtidig er der nu 31,3 smittede pr. 100.000 borgere i Hillerød, og det betyder, at der er ekstra opmærksomhed på Hillerød.

Et sted, hvor det tilsyneladende er lykkedes at inddæmme smitten, er på Hillerød Tekniske Skole på Peder Oxes Allé. Her blev 20 elever og en lærer sendt hjem til virtuel undervisning i fredags, efter en elev på industrioperatøruddannelsen var testet positiv for Covid-19. Men det lader til, at eleven ikke har nået at smitte andre.

- Vi har heldigvis ikke konstateret andre smittede. Der var 20 elever på holdet, og vi har fået tilbagemelding fra 16 af de 20 elever på holdet, og deres test er negative. Undervisernes tests er også negative. Det er vi meget glade for, siger Tina Steinbrenner, uddannelsesdirektør for de tekniske erhvervsuddannelser.

Hun oplyser, at skolen er i kontakt med de elever, der stadig afventer svar på deres test.

- Vi er i dialog med dem, og de har ingen symptomer og har heller ikke haft det, så vi har et håb om, at deres sidste test også er negativ. Men vi venter med at tage klassen tilbage på skolen, til alle er blevet testet negativ to gange, siger Tina Steinbrenner.

Der er heller ikke konstateret andre smittede på Hillerød Tekniske Skole, og der er ikke andre, der er blevet sendt hjem efterfølgende eller har udvist symptomer.

Da Hillerød onsdag gik i rød zone, meldte kommunen ud, at man nu vil se på forebyggende tiltag, der kan bremse coronasmitten.

- Det er nu, vi skal huske os selv og hinanden en ekstra gang på at vaske hænder, spritte af og holde afstand. 12 nye smittede lyder måske ikke af så meget, men det er steget fra tre til tolv på to dage, og Covid-19 er en lumsk sygdom, hvor vi jo ved, at det pludselig kan gå rigtig stærkt. Det skal vi undgå, og heldigvis har vi ved tidligere udbrud på plejehjem, skoler og daginstitutioner her i kommunen vist, at vi er hurtige til at inddæmme smitten og i det hele taget følge myndighedernes anvisninger i tilfælde af smitte, sagde borgmester Kirsten Jensen (S) onsdag.

Umiddelbart ændrer de seneste dages smittestigning ikke på kommunens praksis - heller ikke på ældreområdet, hvor kommunen følger udmeldingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Det er kun, hvis styrelsen ændrer deres retningslinjer. Det er hele tiden det, der er afgørende for, hvad vi gør, siger Hella Obel, afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune.

Hjemmeplejens personale bruger mundbind, hvis deres arbejde indebærer, at de kommer tæt på en borger.

- Det afhænger af karakteren af opgaven, og hvis en opgave indebærer tæt kontakt, bruger hjemmeplejen mundbind, siger Hella Obel.

Der er for nu ikke konstateret smitte på nogle af kommunens plejecentre eller blandt personalet, som hidtil er blevet testet, hvis de har udvist symptomer. Nationalt er det dog blevet besluttet, at personalet fremover skal testes kontinuerligt.

- Det er vi ved at gå i gang med sammen med regionen, og der er lige nogle tekniske ting, der skal på plads, siger Hella Obel.