Se billedserie H.K.H. Prinsesse Benedikte og kunstner Lars Physant ved det nye portræt. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Smil og latter har ført til nyt royalt portræt

Et nyt portræt af H.K.H. Prinsesse Benedikte blev i går afsløret på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Prinsessen og kunstner Lars Physant har haft det morsomt.

Hillerød - 21. maj 2021

H.K.H. Prinsesse Benedikte har haft et godt samarbejde med Lars Physant, der har portrætteret hende til Det Nationalhistoriske Museums portrætgalleri. I forbindelse med afsløringen af portrættet i går torsdag på Frederiksborg, sagde hun om samarbejdet:

- Vanvittigt morsomt. Vi kender jo heldigvis hinanden, og første gang vi mødtes var i 2002, og så er det blevet mere intenst fra 2013. jeg synes fra første færd, iv har haft det godt sammen, vi har haft det morsomt sammen. lars Physant er jo en festlig peson, så man keder sig ikke i hans selskab. Og det er også vigtigt, sagde Prinsessen.

- At være sammen med folk, de har en god humoristisk sand, det gør jo at alting bliver så meget lettere. Et smil og en latter, det bærer over meget, sagde hun.

Museet et stolt Lidt tidligere på eftermiddagen bød Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborgs bestyrelsesformand Henning Fode velkommen til arrangementet. Han sagde i velkomsten, at besiddelsen af dette portræt er en måde at gøre Det Nationalhistoriske Museums samling mere komplet.

Museets direktør Mette Skougaard sagde, at hun var glad for at Lars Physant nu er repræsenteret i samlingen, og henvendt til Prinsessen sagde hun:

- Vi er lidt stolte af, at Prinsesse Benedikte nu varigt tager ophold her på Frederiksborg.

Prinsesse Benedikte afslørede herefter portrættet ved at trækket et blåt forhæng bort.

Sammen med kunstner Lars Physant studerede hun portrættet, og de snakkede lavmælt sammen.

- Jeg synes, det er fantastisk, sagde Prinsessen og spurgte Lars Physant.

- Er de tilfreds?

Svaret lod sig ikke høre. Herefter snakkede Lars Physant om de fem generationer af familien, der er repræsenteret gennem en byste og fotografier ved siden af Prinsessen på maleriet. Han sagde også til prinsessen, at det havde væert et »vidunderligt samarbejde«.

Så vendte Prinsesse Benedikte sig mod tilskuerne og pressen.

- Jeg vil gerne sige tak til Lars Physant.

De to har kendt hinanden siden 2002, og dette er det tredje portræt, de arbejder sammen om.

Herefter sang et vokalensemble og Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher åbnede udstillingen »Det kontrapunktiske portræt - Improvisation og komposition i Lars Physants maleri«, hvori det nye portræt indgår.

Besøgte udstilling Prinsesse Benedikte besøgte derefter selve udstillingen, hvor portrættet i mellemtiden var blevet båret op.

Her fortalte hun om sin rolle i den kongelige familie.

- Min rolle og min families rolle er jo at støtte Dronningen og vise samhørighed mellem Kongehuset og samfundet, sagde hun.

Prinsessen fortalte om forholdet til Dronningen, at hun støtter hende ved at tale med hende og se hende og gennem handlinger.

Om at leve op til familiens forventning sagde Prinsesse Benedikte:

- Jeg slår ikke op i en bog og siger, sådan og sådan, det er jo altså i vores tilfælde ikke sådan, at man på den måde er ansat i et firma. Jo det er vi jo nok, ansat i et firma, men på en helt anden måde. Det er jo også det, der gør dte spændende, ikke også, og hver dag er ikke den samme. Vi har mulighed for at møde fantastiske mennesker, som yder store eller mindre bedrifter i vores land, og det er en stor glæde. Og derigennem støtter jeg jo også Dronningen. Ved møder her, bare for at tage det lille eksempel, sagde Prinsesse Benedikte.

Portræt er for eftertiden Hun kaldte det en meget stor ære, at hendes portræt nu hænger på Det Nationalhistoriske Museums portrætgalleri.

- Det havde jeg overhovedet ikke drømt om eller i min vildeste fantasi tænkt på, sagde Prinsessen.

Hun fortalte, at hun godt kan lide, at man kan se, hvem portrættet forestiller.

- Det har fået et moderne setup, fordi et ikke er omgivet af en ramme er det også noget specielt. Og jeg håber at for eftertiden - det er jo ikke for her og nu, men for mange årtier, måske med et nul bagved - at et også har sin værdi. Det håber jeg virkelig meget, ikke mindst for Lars Physan, sagde Prinsessen.