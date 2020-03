Politiet fandt kokain i vejsiden på Isterødvejen efter anholdelsen af en 44-årig mand i sidste uge. Foto: Kenn Thomsen

Smed kokain ud på Isterødvejen: Idømt syv års fængsel

Hillerød - 20. marts 2020 kl. 14:50 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 44-årig mand fra Hillerød er ni dage efter, han blev anholdt i en større narkosag, blevet idømt syv års ubetinget fængsel for at have været i besiddelse af seks kilo kokain og 85 kilo hash, som skulle sælges. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var under en politiaktion omkring Hillerød, at den 44-årige mand blev anholdt. På baggrund af et tip kom politi-enheden Særlig Efterforskning Vest på sporet af en bil, der angiveligt blev brugt til at transportere narko i. I sidste uge fik politi-enheden assistance af Nordsjællands Politi, der klokken 18 sidste onsdag standsede bilen på Isterødvejen. Bag rattet sad den 44-årige mand, som straks blev anholdt.

I bilen lå der tre kilo kokain og cirka 85 kilo hash, som blev beslaglagt. Politiet havde mistanke til, at den 44-årige havde smidt en del af lasten ud af vinduet, da han opdagede de blå blink, og derfor blev vejsiden undersøgt med hundepatruljer. De fandt frem til flere pakker med i alt tre kilo kokain.

Et større stykke af Isterødvejen blev afspærret dagen efter, mens politiet undersøgte, om der skulle være flere pakker på strækningen.

I dag fredag, ni dage efter anholdelsen, stod den 44-årige tiltalt i Retten i Aarhus, hvor han erkendte, at have været i besiddelse af de store mængder hash og kokain, som han havde planlagt at videreoverdrage til nogle andre. Dommen lød på syv års fængsel.

- Jeg er meget tilfreds med, at den tiltalte blev dømt så få dage efter anholdelsen, og at politiet har forhindret så stor en mængde narko i at ende på gaden, siger anklager i Særlig Efterforskning Vest, Morten Rasmussen.

Den 44-årige erkendte forholdet og modtog dommen. Og han blev kørt direkte til afsoning efter dom.