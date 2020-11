Der var for mange, der kørte over for rødt lys i Nødebo, og derfor har kommunen sløjfet en funktion i de nye lyskryds. Foto: Allan Nørregaard

Smarte trafiklys i Nødebo er ikke længere smarte

Det skulle have været en intelligent løsning, der kunne sætte en stopper for hurtigkørende trafik gennem Nødebo. Med en radar, der kan måle bilisternes fart, og smarte lyssignaler, der resolut skifter til rødt, hvis der bliver kørt for stærkt, var tanken, at den trafikplagede landsby havde fået en effektiv måde at adfærdskorrigere fartsyndere på.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her