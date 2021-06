Efter forslag fra SF har Hillerød Kommune tilsluttet sig Oxfam Ibis' charter for skattelyfri kommune. Arkivfoto: Mdt

Smalt byrådsflertal: Hillerød skal være skattelyfri kommune

Kommunen skal fremover tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd, ved udbudsrunder og indkøb, besluttede flertal

Et snævert flertal på 14 mod 13 byrådspolitikerne stemte forleden for, at Hillerød Kommune tilslutter sig et charter for skattelyfri kommune.

Det er den almennyttige organisation Oxfam Ibis, som står bag chartret, og SF stod bag forslaget om, at kommunen skulle tilslutte sig. Ved at tilslutte sig chartret skal kommunen bestræbe sig på at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd, ved udbudsrunder og indkøb.

"For os er det vigtigt at bidrage til, at kommunen ikke unddrages penge på ulovlig og unfair vis, så det er en sag, der både handler om jura og politik. I skattepolitik er der en masse gråzoner, og vores håb er, at kommunen vil placere sig på den rigtige side af gråzonen ved at tilstræbe sig samarbejde med firmaer, som lever op til standarderne for ansvarlig skatteadfærd inden for lovgivningens rammer," sagde Peter Langer fra SF.

Stemte imod Fire partier - Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti - stemte imod at tilslutte sig chartret.

Der var flere grunde til, at Venstre stemte imod, sagde Peter Frederiksen fra partiet:

"For det første er vi ved at være godt træt af præfabrikerede forslag fra Christiansborgsekretariatet - og SF er den ubestridte verdensmester. Lad os finde på noget lokalt i stedet for at konvertere tanker fra Christiansborg," sagde han og mente desuden, at skattesystemet er svært for virksomhederne at finde ud af, og hvordan skal man vurdere, om virksomheder spekulerer eller bare bruger et komplekst skattesystem?

"Udfordringen er, hvordan det skal vurderes, og hvad er en gråzone? Det skal ikke være kommunens jurister, der skal rende rundt og tænke over det - det har vi slet ikke ressourcer til. Skal det så være Oxfam Ibis, Cepos eller SF's meningsdom?," spurgte han.

Også Nye Borgerlige stemte imod:

"Det handler ikke om kernevelfærd - det er en mærkelig politisering af noget. Det giver ikke nogen mening, at forvaltningen skal sidde og bruge kræfter på det her," sagde Mette Thiesen.

Ingen uoverensstemmelser Forvaltningen har på forhånd vurderet, at tilslutningen til charteret kan ske uden ændringer i kommunens Udbuds- og indkøbspolitik og inden for den eksisterende økonomiske ramme.

"Forvaltningen har redegjort for, at der ikke er nogen uoverensstemmelse mellem chartret og vores udbudspolitik, så der skulle ikke være noget i vejen for - med det grundlag vi allerede har - at gå med i chartret," sagde Kirsten Jensen (S).

Ros fra Enhedslisten Enhedslistens Tue Tortzen roste SF for forsalget.

"Hvordan kan man være modstander af, at firmaer skal betale skat? Alle redelige firmaer, der betaler deres skat, er da fuldstændig til grin over for dem, som bare snyder. Og de penge, vi får ind, kan vi bruge til gode ting som børnehaver, veje, plejehjem, undervisning med mere. Jeg er ligeglad med, at forslaget bliver stillet i alle kommuner. Det er blot ganske fortræffeligt," sagde han.

Udover Hillerød har 17 andre kommuner og to regioner pt. ifølge Oxfam Ibis underskrevet chartret.

Forslaget blev stemt igennem i Hillerød af de 14 byrådsmedlemmer fra partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.