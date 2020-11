En del af de små metalskraldespande ved blandt andet busttoppestederne vil løbende bliver skiftet ud. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Slut med små metalskraldespande Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med små metalskraldespande

Kommunen får løbende henvendelser fra borgere angående skrald på gader og fortove. Nu skifter de en del af skraldespandene ud

Hillerød - 19. november 2020 kl. 06:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det er ikke nødvendigvis, fordi folk ikke kan ramme skraldespandene, at mundbind og andet skrald af og til flyder på gader og stræder i Hillerød Kommune. Via BorgerTip - en app, som borgere kan bruge til at indberette fejl og mangler i bybilledet - har kommunen modtaget en række henvendelser angående skraldespande, som enten er overfyldte, som fulgene flyver i og trækker skrald op af, hvor vinden let griber affald, som så flyver ud over kanten, eller hvor bunden helt er faldet ud. Det oplyser Niels Albrechtsen, der arbejder som vejingeniør hos Hillerød Kommune.

Læs også: Betaler landets højeste affaldsgebyrer

"Vi er opmærksomme på, at der er et problem med nogle af kommunens skraldespande, som både er små og designet, så affald nemt flyver ud igen," fortæller han.

Skiftes løbende Det er især de små metalskraldespandene, der hænger ved mange busstoppesteder, som folk henvender sig omkring. Blandt andet har en række borgere skrevet angående Frederiksværksgade og Tulstrupvej, hvor der flere gange har ligget skrald på fortovet omkring netop denne slags skraldespande, og det har ifølge Niels Albrechtsen medført, at flere af dem nu er blevet skiftet ud.

"Vi skrifter løbende de små metalskraldespande ud med nogle større, der er mere lukkede. Det gør vi de steder, hvor borgere tipper os om affald, der ender andre steder end i skraldespanden," forklarer han.

Gælder ikke bymidten Mens det især er de små metalskraldespande ved busstoppestederne, der nu bliver udskiftet, er der ingen planer om, at udskifte de runde spande med hul i toppen, som især præger bybilledet i centrum. Udover at kommunen ikke rigtig har fået nogle henvendelser angående dem, så ville det også være noget af et projekt at skifte alle dem, mener Niels Albrechtsen.

"Vi har ikke hørt om, at det skulle være et problem med de skraldespande, der er i bymidten. Her er det kun fugle, der kommer flyvende fra toppen, som kan trække skrald ud, og så er de desuden også større," siger han og fortsætter:

"Det ville være et rigtig stort og omfattende arbejde at skrifte alle dem, og ligesom med alt andet, så må vi prioritere ressourcerne. De bliver derfor stående".

Næste skridt i kampen mod flyvende affald er en undersøgelse af udfordringen på Banestien. Her er der også en række små skraldespande, som muligvis skal udskiftes.

relaterede artikler

DEBAT: Svineri i Helsingørsgade 20. oktober 2020 kl. 17:13

Skraldespandene bugner af plastik i Hillerød 28. januar 2020 kl. 04:39