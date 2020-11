Se billedserie René Brandt, administrerende direktør hos Ikano Bolig, er ikke ligeglad med, hvordan han efterlader et nyt boligområde. For ham er det vigtigt, at området er godt at bo i, og at der opstår fællesskaber. Foto: Allan Nørregaard

Slut med at være ligeglad: Boligudvikler vil gøre op med 50 års tænkning

Hillerød - 02. november 2020

Der hamres, bankes, skrues og bygges på livet løs i bunden af Tulstrupvej mod Istedrødvejen. Her opfører Ikano Bolig 39 rækkehuse og 84 lejligheder, ligesom der er udstykket 29 parcelhusgrunde, hvoraf de fleste er solgt. De første beboere flytter ind på den nye vej Cirkelbuen til foråret, og hele området skal efter planen være færdigt i 2022.

Områdets hjerte bliver bydelshuset Nærvær, som skal fungere som samlingssted og cafe drevet af frivillige. Det er Ikano Bolig, der opfører det 200 kvadratmeter store hus, indretter det som cafe og donerer det til området. Det er Ikano Boligs administrerende direktør, Rene Brandt, der selv har taget ideen til bydelshuset med sig fra Gadevang. Rene Brandt flyttede til Gadevang for 12 år siden, og han sidder i dag i bestyrelsen for Gadevangs købmandscafe Jordnær, hvor lokale og udefrakommende mødes på kryds og tværs, spiser sammen og lærer hinanden at kende.

- Jeg har været så heldig at se, hvad Jordnær har gjort for Gadevang, og det, at man får en fysisk lokation, hvor folk kan mødes, enten ved, at man er frivillig eller tager ned for at spise en pizza, det betyder meget, siger han.

For Rene Brandt og hans team i Ikano Bolig er det ikke nok at bygge nye boliger - det skal også være godt at bo i området.

- Gode boligområder er der, hvor der er trygt at være, og hvor der er et godt socialliv. For at kunne skabe det, er man nødt til som udvikler at facilitere, at der opstår relationer, for relationer er grundlaget for, at der bliver skabt liv. Det er vores forbandelse som udviklere, at den dag, vi afleverer boligerne, der forlader vi området. Så køber vi en ny grund, og så bygger vi noget nyt. Vi forlader området, den dag livet starter. Så hvis vi overhovedet skal kunne være med til at skabe et godt liv, så skal vi blive herude. I bund og grund, så har vi fået vores penge, og så kunne vi være ligeglade. Det har jeg brugt 50 år af mit liv på at være og bare stikke af og købe næste grund og så tjene penge på det. Men så så jeg, hvordan Jordnær i Gadevang havde været med til at integrere mig i lokalområdet, så derfor prøver vi at gøre det, fortæller Rene Brandt.

Ikano Bolig bygger derfor bydelshuset og forærer det herefter til en selvejende institution, som lokalområdet får. Alle kan herefter være med til at drive det - også dem, der ikke bor i Cirkelbuen. I de første tre år betaler Ikano Bolig de løbende udgifter, for ifølge Rene Brandt tager det noget tid at bygge et sted som Nærvær op.

- Hvis det efter tre år ikke giver overskud, fordi der ikke er nogen, der har lyst til at drive det, så opløser man foreningen, sælger huset, og overskuddet på huset går til almene formål. I Greve, hvor vi også er i gang med at bygge Nærvær, er vi positivt overraskede over, hvor mange der har meldt sig, selvom de ikke rigtig ved, hvad de melder sig til. Der findes latent i alle mennesker et ønske om ikke at være ensom. Vi har et ansvar som projektledere for, at det bliver et godt område, og det er vores håb, at det bliver det, fortæller Rene Brandt.

Ikano Bolig hjælper med at starte fællesskabet op og indsætter i starten en ansat fællesskabsudvikler i bestyrelsen for den selvejende institution.

Byggeriet af Cirkelbuen skrider fremad som planlagt trods corona, og mange af boligerne er allerede solgt, fortæller Rene Brandt.

- I begyndelsen er det svært at finde »first-moverne«, der kan se, at denne her mark kan man komme til at bo fedt på. Men så snart vejene bliver færdige, og området begynder at se færdigt ud, så begynder folk at komme. Salget går faktisk bedre, end vi havde håbet på, siger han.

På onsdag skal politikerne i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget beslutte, om de vil igangsætte en lokalplan for bydelshuset i Cirkelbuen. Hvis planen sættes i gang vil der blive holdt et tidligt dialogmøde. Herefter udarbejdes en eventuel lokalplan, der herefter sendes i offentlig høring.