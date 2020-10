Slut med »Børneroden«: Børn må krydses af i hånden

Der skal leges gamle dage i kommunens vuggestuer og børnehaver de næste to måneder, fordi kommunens nuværende intranet til kommunikation mellem pædagoger og forældre lukker ved udgangen af denne måned. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Hillerød - 14. oktober 2020

Ved årsskiftet skifter Hillerød Kommune sit intranet, Børneroden, der bruges til kommunikation mellem forældre og ansatte i dagtilbud, ud med Aula, som i forvejen bruges af skolerne.

Men kommunens nuværende kontrakt med Børneroden udløber i slutningen af denne måned, og det er ikke lykkedes at få forlænget kontrakten til nytår.

- Desværre har det vist sig, at der ikke kan opnås enighed om en midlertidig aftale på drift af vores nuværende system. Efter grundig overvejelse - samt vægtning af fordele og ulemper - er der derfor besluttet ikke at forlænge aftalen. Det betyder, at Børneroden lukker pr. 31. oktober 2020, skriver dagtilbudschef Rikke Pihl Terkelsen i en besked i Børneroden til forældrene i alle daginstitutioner.

Derfor skal pædagoger og forældre nu til at skrive beskeder i hånden eller på sms, når de vil melde om syge- og fridage eller aftale afleverings- og hentetidspunkt for børnene.

- Jeg er klar over, at det er et meget uvelkomment benspænd i vores digitale tidsalder, og at det sikkert ikke er alle medarbejdere og forældre, som kan huske en tid, hvor man kun havde telefon, mail og papir til rådighed som kommunikationsformer. Men heldigvis er vi mange, der ved, at verden kan hænge sammen alligevel - særligt når der er tale om kort tid, skriver Rikke Pihl Terkelsen.

Fokus på løsninger

Rikke Pihl Terkelsen er i øjeblikket på ferie, og sektionsleder i Hillerød Kommune, Berit Aagaard vil ikke udtale sig om, hvorfor det ikke er lykkedes at forlænge kontrakten med Børneroden. Hun mener dog, at det ikke bliver noget problem at klare kommunikationen om børnene i overgangsperioden.

- Vi er i en situation, hvor vi skal håndtere en udfordring, når vi ikke kan benytte check in og check ud. Så derfor skal vi rulle tiden lidt tilbage. Vi kan lege gamle dage i dagtilbuddene, hvor man skrev i hånden, hvornår børnene kom og gik, og så vil vi få mulighed for at bruge hjemmesiderne til generel kommunikation. Det er en situation vi er i, som vi ikke kan lave om på. Nu har vi nogle vilkår, og så er vi super gode til at håndtere dem i stedet for at tænke »åh nej«. Vi er hurtigt videre, og så fokuserer vi på at få løst det i stedet for at bokse med det, siger Berit Aagaard.

Lederne i de enkelte dagtilbud vil orientere forældrene om, hvordan man lokalt vil klare ind- og udkrydsning af børn, meddelelser om sovetider og anden kontakt i november og december.