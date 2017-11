Slotskirken fik kongeligt besøg

Man skulle ellers tro, at gårdspladsen ville være fyldt med mennesker, da Hillerød i går fik kongeligt besøg. Men tværtimod. Det var en lukket fest for de omkring 60 personer, der var mødt op, da Folkekirkens Nødhjælp afholdte deres adventsarrangement i Frederiksborg Slotskirke.

Protektor for Folkekirkens Nødhjælp, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie, deltog ved gårsdagens arrangement, og hun var meget begejstret over Frederiksborg Slotskirke.

Både hende selv og Keld Heick har for mange år tilbage besøgt kirken i forbindelse med et bryllup.

Hilda Heick blev i sommers ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp. En sag, som der ikke er nogen tvivl om, hun brænder meget for.

- Som en dansk kvinde føler jeg mig fantastisk privilegeret over de rettigheder, jeg har, og det vil jeg benytte til at hjælpe andre.

Provst Jørgen Christensen indledte arrangementet med at fortælle om Slotskirkens relation til reformationen. Slotskirken blev indviet i år 1617 - i 100-året for den lutherske reformation.

- Nu er der jo ikke nogen af jer, der er faldet i søvn endnu, så vidt jeg kan se, men Christian 4. satte alle sejl ind for at gøre folket til det kristne folk. Han indførte dengang et cirkulære mod soven i kirken, fortæller Jørgen Christensen og fortsætter:

- Det betød, at der skulle gå en mand rundt med en lang stang og hvis nogen tabte hovedet under gudstjenesten, og det kunne man let, for dengang stod der i kirkeordinansen, at præsten helst ikke måtte prædike i mere end en time, så man kunne jo godt blive træt, ja så kan man selv gætte sig til, hvad der skete. Det var, fordi man skulle høre guds ord, siger Jørgen Christensen.