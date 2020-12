Artiklen: Slotsdirektør nåede lige at åbne juleudstilling - nu skal de lukke igen

Slotsdirektør nåede lige at åbne juleudstilling - nu skal de lukke igen

I denne julemåned skulle vi ellers have nydt et nostalgisk gensyn med DR's julekalendre på Frederiksborg Slot - men nu må Det Nationalhistoriske Museum igen holde dørene lukket på grund af coronarestriktioner.

"På museet begræder vi endnu en gang den situation, som landet og verden befinder sig i. Det er med stor ærgrelse, at vi ikke kan byde vores gæster inden for i juleudstillingen 'Gensyn med DR's Julekalendere', som vi har arbejdet på i månedsvis, og som skulle bringe glæde, nostalgi og ikke mindst julestemning blandt de besøgende," udtaler hun i en skriftlig kommentar til Hillerød Posten på en travl mandag, hvor nedlukningen af alle kulturinstitutioners indendørsarealer blev meldt ud på et pressemøde.