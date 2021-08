Cafe Slotsbio er igen klar til at tage imod koncertgæster. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Slotsbio skruer op for musikken efter et stille år

Hillerød - 10. august 2021

Fest- og koncerthungrende gæster kan igen komme til musik og dans i Cafe Slotsbio. Efterårets musikprogram er lagt, og der er masser af blandede godter på programmet. Programmet spænder som sædvanligt over navne indenfor blues, rock og jazz, og efter et års koncertpause på grund af corona, skruer det gamle spillested atter op for musikken.

Dette efterår bliver det med både danske og udenlandske navne, store og små, og selvom nedlukningen har ramt spillestedet på økonomien, er der ikke sparet på musikerne:

- Vi blev nødt til at lukke sidste efterår, og siden da har vi ikke holdt koncerter. Vores omsætning faldt sidste år med 38 procent, men ser man udelukkende på koncertdelen, er tabet nok større. Vi er drevet af frivillige kræfter, og derfor er vores udgifter generelt lave. Vi får samtidig tilskud fra både kommunen og Kulturstyrelsen, og derfor er det alligevel muligt for os at trække nogle store navne til byen, siger musikbooker i Cafe Slotsbio, Claus Dalum, og fortsætter:

- Vi glæder os til at komme i gang igen, og vores folk savner at komme til koncerter.

Stadig færre gæster Der er stadig afstandskrav, men de er alligevel løsnet nok op til, at Slotsbio igen ser det muligt at afholde arrangementer. Normalt kan der være cirka 150 gæster i den gamle biografsal, der også agerer koncertsal, men coronarestriktionerne betød sidste år, at spillestedet kun måtte lukke 50 ind. Nu er loftet hævet, så der kan være cirka 100 gæster.

Programmet indledes den 15. august af en gruppe velkendte, lokale musikere:

- Vi begynder med to koncerter med Natbussen, der får lov at starte sæsonen. De er en flok rigtige showmen, der formår at skabe en romantisk stemning, fortæller Claus Dalum.

De to koncerter var egentlig meldt udsolgt, men Slotsbio har valgt at udvide med yderligere 20 billetter til begge koncerter.

Dansk syremusik Knap en uge senere, lørdag den 21. august, får Hillerød besøg af nogle af dansk rocks pionerer, når Young Flowers Reunion gæster Slotsbio. Bandmedlemmerne har siden slutningen af 60'erne spillet med i store, kendte rockbands som Savage Rose, Røde Mor og Kim Larsen & Bellami.

- Det er et ret specielt band. Sammen med Steppeulvene var Young Flowers de første i Danmark, der udgav deciderede rockalbums. Det er syremusik fra 60'erne stærkt inspireret af navne som Cream og Jimi Hendrix, fortæller Claus Dalum.

Young Flowers Reunion skulle oprindeligt have spillet i september 2020, men Slotsbio har haft held med at rykke deres, og flere af de andre musikeres, koncerter til i år.

- Det har været et kæmpe arbejde at flytte koncerter og betale penge tilbage. Vi har taget chancen og bundet os op på nogle dyrere navne, så vi håber, vi kan fylde salen ud til efteråret, siger Claus Dalum.

Masser af blues Efteråret byder også på blues fra først danske Mukherjee Blues, så danske The Blues Overdrive og til sidst amerikanske Jimmy Burns, og netop blues-musikken har en særlig rolle på Cafe Slotsbio.

- Vi har en meget trofast publikumskare til vores blueskoncerter. De fleste er 50 år og opefter, men indimellem sniger der sig også en flok unge ind, fortæller Claus Dalum.

I en helt anden genre kommer amerikanske Dana Fuchs, der ifølge Claus Dalum har en stemme, der kan sammenlignes med Janis Joplins, inden efterårsprogrammet slutter den 13. november med danske Jens Lysdal og band.