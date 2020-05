Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Send til din ven. X Artiklen: Slotsbio åbner 4. juni Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slotsbio åbner 4. juni

Hillerød - 25. maj 2020 kl. 09:55 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af weekenden fik den frivillige biograf i Hillerød, Café Slotsbio, styr på fremtiden, og søndag aften vedtog bestyrelsen, at biografen kan åbne igen 4. juni. Egentlig kunne biografen slå dørene op med det samme, ligesom nogle vælger at gøre nu, men Slotsbio besluttede at vente, til der var premierefilm at vise på lærredet.

- De biografer der åbner nu, kører gamle film. Jeg tror 80 procent starter den 4., og det gør vi også, så vi kan få de titler, vi vil have, siger biografformand Holger Toxværd.

Det ligger endnu ikke helt fast, hvilke film, biografen kommer til at starte med, men det bliver formentligt de titler, der står for tur i Biografklub Danmark. Det er eksempelvis Little Women og Undtagelsen.

Beslutningen om at åbne den 4. juni giver også lidt tid til at gøre biografen klar til at åbne på en så smittefri måde som muligt. Der bliver plads til 50 gæster i biografsalen og 20 i caféen, og de frivillige skal oplæres i, hvordan sæder, borde og andre flader skal rengøres for at reducere smitterisiko.

- Nu har vi tid til at forberede os ordentlig. Og vi glæder os til at komme i gang, siger formanden, som godt er klar over, at det er en udfordring at biografen åbner samtidig med at der kan være dejligt sommervejr på vej.

- Det må vi klare. Rigtig godt vejr er jo dårligt biografvejr for alle biografer. Men jeg tror vores gæster, der har Biograf Danmark abonnement gerne vil have brugt deres billetter, når de har betalt for dem. Vi har jo et publikum, som vælger os i stedet for Nordisk Film, fordi de synes, der er hyggeligere i Slotsbio, siger han.

Og så glæder formanden sig over, at biografen nu har fået et stoppested lige ude foran døren, da det nærmeste stoppested er rykket fra grunden længere ude af Frederiksværksgade, hvor der opføres boliger.

- Vi har sagt til Movia, at vi gerne vil have at stoppestedet skal hedde Slotsbio, siger Holger Toxværd.

Biografen har som en ekstra service besluttet at annoncere bustiderne på biografens lystavle, hvor man også kan se, hvilke film der kører.

mulvad