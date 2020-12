SlotsArkaderne: - Det er trygt at julehandle hos os

Der er en alarm, der går i gang, hvis antallet af kunder i SlotsArkaderne nærmer sig maksimumskapaciteten. Arkivfoto

"Vi mener faktisk, at centrene hører til de sikreste steder at foretage sin julehandel", skriver SlotsArkaderne i en pressemeddelelse

Hillerød - 09. december 2020 kl. 10:50 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Der er ingen grund til at være bange for at gå en tur i SlotsArkaderne for at købe julegaver, nyt tøj, en bog eller for at handle ind til julemiddagen.

Det skriver det lokale shoppingcenter i en pressemeddelelse, efter at regeringen forleden indførte en lang række nye tiltag, der skal være med til at bremse coronasmitten, der mange steder er løbet løbsk.

I SlotsArkaderne er trafikken allerede blevet ensrettet, der er coronavagter og håndsprit i rigelige mængder, og myndighederne har sat et loft over, hvor mange kunder, der må være i centret på samme tid - og det bliver selvfølgelig overholdt, fortæller Christina Nymand Nielsen fra SlotsArkaderne, der er ejet af Danske Shoppingcentre.

"I forbindelse med de nye restriktioner gør vi meget ud af at kommunikere, hvor højt der er til maximumsloftet i vores centre. Vi mener faktisk, at centrene hører til de sikreste steder at foretage sin julehandel, netop fordi der er ordnede og sikre forhold og masser af plads til alle - og selv med de skærpede antalskrav er vi langt fra at nå den tilladte kapacitet," siger Christina Nymand Nielsen

Planlæg besøget På SlotsArkadernes hjemmeside kan man se de typiske kundetal målt per ugedag samt maximumskapaciteten, så man kan planlægge sit besøg efter, hvornår der typisk er færrest kunder i centret. Du kan se kundetallene her (link til SlotsArkadernes hjemmeside)

Der er naturligvis mindst trafik i ydertidspunkterne, men selv på de mest travle tidspunkter, er der masser af plads og luft op til den øvre grænse.

"Man vil formentlig opleve langt større trængsel i landets pakkeshopper end i centrene, hvor der siden genåbningen i foråret har været fuld fokus på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi lever op til kundeløftet om, at vi kan være sikkert sammen - også til juleshopping," siger Christina Nymand Nielsen i pressemeddelelsen.

Der er en alarm, der går i gang, hvis antallet af kunder i SlotsArkaderne nærmer sig maksimumskapaciteten. Det er dog ikke sket endnu, oplyser SlotsArkaderne - ikke engang til Black Week.

"I SlotsArkaderne er der også coronavagter, der sørger for håndsprit, afstand og overholdelse af mundbindskravet - selvfølgelig med et smil og et gratis mundbind, hvis nogle skulle have glemt deres eget," skriver centret i pressemeddelelsen.

