SlotsArkaderne kan først åbne 21. april - og det er kritisk, siger centermanager. Foto: Mette Dolmer Thygesen

SlotsArkaderne: - Det er kritisk for butikkerne

SlotsArkaderne står til først at kunne genåbne 21. april

Hillerød - 23. marts 2021 kl. 11:26 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Butikker og restauranter i SlotsArkaderne må vente længe endnu, før de igen kan invitere kunderne indenfor.

For med genåbningsplanen, som et politisk flertal i Folketinget præsenterede sent mandag aften, stod det klart, at storcentre tidligst kan åbne 13. april - og det er vel at mærke kun, hvis centrene er under 15.000 kvadratmeter store. Den kategori faldet SlotsArkaderne ikke under, da centret er 26.000 kvadratmeter stort, fortæller centermanager Christina Nymand Nielsen, da Hillerød Posten træffer hende til en hurtig kommentar tirsdag formiddag.

"Det er trist. Vi synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke med i den første omgang. Vi synes, vi kan åbne på fuldstændig forsvarlig vis med alle de tiltag, vi har, med sprit, afstand og så videre. Så det er vi rigtig ærgerlige over," siger hun.

Hårdt for butikkerne Storcentre, som er mere end 15.000 kvadratmetre store, forventes at kunne åbne en uge senere, den 21. april. Og det er utroligt hårdt for butikkerne at skulle vente så længe, siger Christina Nymand Nielsen:

"Det er klart, at vi havde håbet, at vi var med i puljen her efter påske, for hver eneste lukkedag gør meget ondt på butikkerne, og hvis vi skal vente en hel måned mere, er det kritisk," siger hun.

Ledelsen vil mødes og debattere genåbningsplanen yderligere tirsdag eftermiddag klokken 14. I SlotsArkaderne har Bilka, Matas, H&M, Kiosk Bien, Idé Nyt og Skomager Dan åbent, mens butikkerne Designersmarket, Vibholm Guld & Sølv og Karmen & Kamelia har åbent via bagindgangen. Adskillige andre butikker har click & collect, hvor man kan bestille og afhente varerne.

