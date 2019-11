Slot frygter for tab af job

- At Hillerød Kommune er så heldig at have en kulturperle som Frederiksborg Slot må jo nødvendigvis kræve, at der er plads til, at turistbusser og biler kan parkere. Det er et af de relativt få områder, hvormed kommunen bidrager til museets drift. Hvis man undlader at opretholde denne service for museets gæster, vil man undergrave museets økonomi, idet en let adgang for gæsterne er afgørende for, at turoperatørerne vælger at komme, skrev Mette Skougaard i et brev til kommunen.