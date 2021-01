Slog med jernstang og havde knive med i skole

Mand dømt for at slå en anden elev på FGU med en jernstang

En 24-årig mand erkendte forleden i Retten i Hillerød, at han havde slået en anden mand på hånden med en 48 centimeter jernstang i et frikvarter på uddannelsen FGU-Nordsjælland på Søndre Jernbanevej i Hillerød.

Den 24-årige mand forklarede i retten ifølge dombogen, at den anden mand havde sagt ukvemsord til ham i et frikvarter, og at han havde sagt 'jeg knepper dig foran din mor' som svar. Det ophidsede den anden mand, så han slog ham i ansigtet, så den 24-årige fik en flænge ved det ene øre. Derefter gik den 24-årige ifølge sin egen forklaring "i sort" og hentede jernstangen, som han havde i sin taske i klasselokalet.

Var bange for ham

Den 24-årige forklarede, at han var bange for den anden mand, som han før have haft kontroverser med, og han sagde, at den anden mand havde truet ham med at ville stikke ham ned. Derfor medbragte han både jernstang og knive til at forsvare sig med.