Slingrende spritbilist standset af politiet

En udenlandsk mand slingrede så meget i sin bil, da han søndag klokken 13.26 kørte på Hillerødmotorvejens Forlængelse i Hillerød, at en anden bilist anmeldte ham til politiet.

Den anden bilist rapporterede til politiet, at den udenlandsk indregistrerede bil både slingrede en del, ligesom der skete større udsving i bilens hastighed, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten. Anmelderen mistænkte derfor, at føreren var påvirket, og politiets patrulje, som kørte til forlængelsen, fik standset bilen klokken 13.40.

Alkometer slog ud

Mand, som sad bag rattet, fik alkometeret til at slå ud over det tilladte, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel og transporteret med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille, oplyser politiet.