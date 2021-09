Søren Møller Jensen er formand for skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen. Foto: Kenn Thomsen

Slidt og utidssvarende: Manglende renovering ærgrer skole

En skole i Hillerød trænger til en kærlig hånd, men det får den ikke i denne omgang, fordi der ikke er nogen penge til det på budgettet.

Hillerød - 28. september 2021 kl. 06:00 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Hillerødsholmskolen har små og slidte klasselokaler, men imens der er sat penge af til at udvide skolen med flere nye klasser, så er der er ikke sat penge af til renovering af de nuværende lokaler på budgettet for 2022, og det er skolebestyrelsesformand Søren Møller Jensen rigtig ærgerlig over.

- Man har selv fra forvaltningens side omtalt skolen som nedslidt og utidssvarende. Det er en markant udmelding, og så er det ærgerligt, der ikke bliver handlet på det. Hillerødsholmskolen er en gammel skole, og der er en masse ting, hvor man har brug for at få renoveret og opgraderet. Der har været udfordringer med indeklimaet for eksempel, siger skolebestyrelsesformand Søren Møller Jensen.

Skolebestyrelsen har haft et håb om, at hvis man gik med til en mindre udvidelse af skolen (hvilket er blevet vedtaget), så kunne resten af skolen til gengæld få en tiltrængt renovering.

- I sidste ende står byrådet for at fordele kommunens budgetmidler, og derfor kunne vi ikke betinge os, at en udvidelse nødvendigvis skulle være i sammenhæng med en større renovering af skolen, siger Søren Møller Jensen.

Formand for Børn, Familie og Ungeudvalget Peter Frederiksen (V) forstår godt ærgrelsen over, at der ikke er sat penge af til at renovere Hillerødsholmskolen.

- Jeg er ked af, at Hillerødsholmskolen ikke har fået en helhedsplan, fordi det er en ældre skole, og den har brug for en kærlig hånd. Nogle klasselokaler er små, og det er vigtigt at få løst, siger han.

Peter Frederiksen siger, at han gerne ville have haft en helhedsplan for Hillerødsholmskolen med på budgettet.

- Det var ambitionen, men med de budgetrestriktioner og det anlægsloft, vi har, har det ikke været muligt at få det ind i budgettet nu og her. Men det er absolut ikke glemt, siger Peter Frederiksen.

Han fortæller, at en helhedsplan vil indgå i budgetprocessen for næste år allerede fra januar.

Høj prioritet næste år - Det er helt klart et af de allerhøjest prioriterede områder på skoleanlægsplanen, siger Peter Frederiksen om renoveringen af Hillerødsholmskolen.

En bekymring hos Hillerødsholmskolens bestyrelsesformand er, at forældre vil vælge skolen fra, hvis den er gammel og slidt.

- Vi er nervøse for, om det betyder, at der sker en elevflugt over til privatskolerne. Vi gør det bedste, vi kan, inden for de rammer, vi har, for at skabe en god skole, siger Søren Møller Jensen.

Han uddyber:

- Hvis man har det, som forvaltningen selv omtaler som en nedslidt og utidssvarende skole, så tiltrækker det måske ikke ligefrem elever, og hvis man så står som familie og skal have indskrevet sit barn i indskolingen eller er tilflytter med børn på andre klassetrin, så er det måske sådan noget, man bider mærke i, og så har man risikoen for, at man mister den opbakning til kommunens folkeskoler, som er enormt vigtig, siger han.

Samtidig mener skolebestyrelsesformanden, at det er vigtigt, at alle folkeskolerne i området har nogenlunde samme standard.

Udvalgsformanden er opmærksom på problemet:

- Vi er helt klar over dilemmaet, siger Peter Frederiksen.