Slagtermester Avlund går ned i tid - sælger halvdelen af forretningen

Hillerød - 11. december 2019

Efter at have arbejdet som slagter i over 30 år må slagtermester Peter Avlund sande, at arbejdet har taget hårdt på kroppen. Pr. 31. december har han derfor solgt halvdelen af slagterbutikken på Kirsebæralle til sin førstemand, Jesper Larsen.

- Jeg har været plaget af slidgigt i lænden længe, og det er kronisk, så der er ikke noget at gøre. Jeg er slidt efter så mange år. Da jeg stod i lære, slæbte vi rundt på grise og kvarte køer. Det gør vi ikke mere, fordi dyrene bliver skåret ud i mindre dele, og fordi Arbejdstilsynet er mere inde over. Derudover har jeg også fået et par børnebørn, som jeg også gerne vil bruge tid med, siger 55-årige Peter Avlund.

I fremtiden vil han være at finde i butikken to dage om ugen, mens 38-årige Jesper Larsen overtager den daglige ledelse og personaleansvaret.

Overtog familieforretning

Peter Avlund blev udlært i 1983 og startede hos slagter Christian Petersen i Slotsgade i 1988. Samme år lukkede slagterbutikken i Slotsgade, og Christian Petersen åbnede derefter slagterbutik på Kirsebæralle, som Peter Avlund overtog i 1997. I 2007 skiftede han navnet på slagterbutikken, så den i dag er opkaldt efter ham selv. I dag er der fire svende, en lærling og et par løsarbejdere ansat.

I begyndelsen var der fem slagtere i byen, men i dag er der kun Slagtermester Peter Avlund tilbage i Hillerød by.

- Det er lidt synd, og jeg tænker ikke kun forretning, men også på faget. Det er meget kendetegnende, at de små specialforretninger dør, siger Peter Avlund.

Dygtighed og kvalitet

Slagterbutikken på Kirsebæralle er kun åben tre dage om ugen. Men de ansatte ligger ikke på den lade side. Alle varer er hjemmelavet, og der bliver leveret en del mad ud af huset. Især her i december er der travlt, og de ansatte møder midt om natten for at lave rullepølse, leverpostej og stege klar.

På spørgsmålet om, hvorfor netop hans butik er overlevet, lyder svaret:

- Det er et spørgsmål om at være dygtig og sørge for at have de rigtige råvarer og gode priser og dygtige slagtersvende til at sælge varerne. Det må man sige, der er her. Det er også noget med at ville det, og vi er truet på mange fronter, dels med al den CO2-snak med køer, der prutter for meget, vegetarer og madkasseordninger, fortæller han.

Supermarkederne er ikke en konkurrent, mener han:

- Jeg har altid haft indtrykket af, at enten går man til slagteren, eller også går man i supermarkedet. De er ikke rigtig konkurrenter. Supermarkederne har mange slagtilbud, men pris og kvalitet hænger sammen, siger han.

I dag omsætter forretningen for omkring 10 millioner kroner om året, og der bliver solgt omkring et ton hakket okse- og svinekød om ugen. Kunderne kommer både fra Hillerød, men også længere væk fra, og mange af dem er stamkunder.

- Nogle af dem, der kommer som kunder i dag, har fået en rød pølse som barn i butikken i Slotsgade, siger Peter Avlund med et smil.

Kunne have lavet boliger

Beslutningen om at sælge noget af butikken fra har været et lille år undervejs.

- Jeg har gået det sidste år og været i tænkeboks over, hvad jeg skulle gøre. Det er min ejendom. Jeg kunne også have revet den ned og lavet fire rækkehuse, men jeg vil gerne have, at navnet går videre, og jeg synes også, at det ville være synd for Hillerød, hvis den eneste slagterbutik lukkede. Det ville være ærgerligt. Så spurgte jeg Jesper, om han var frisk, og han slog til med det samme. Jeg går så lidt ned i tid, og på et eller andet tidspunkt trækker jeg mig ud. Men jeg har stadig lysten, og jeg er her i hvert fald de næste 10 år, siger Peter Avlund, mens Jesper Larsen supplerer:

- Jeg har arbejdet her, siden jeg blev konfirmeret i 1995, og jeg startede i lære i 1997. Hvis han havde solgt forretningen til en anden, så havde jeg nok ikke været her. Jeg er så meget inde i arbejdsgangene og den måde, vi gør tingene på, så jeg har også sat mit aftryk, så derfor ville jeg nok prøve noget andet, hvis det var en anden, der tog over, siger Jesper Larsen.

Kunderne vil dog ikke mærke den store forskel på grund af ændringerne i ejerforholdet.

- I og med, at jeg har været her i så mange år, havde jeg nok lagt det frem, hvis jeg ville have ændringer. Det er ikke sådan, at kunderne kommer til at mærke en stor forandring. Jeg ved godt, hvad vi laver om ugen og hvor meget, det kræver, så jeg har en god ide om, hvad jeg går ind til, siger Jesper Larsen.