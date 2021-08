Erik Gert Christoffersen Jensen (tv) er formand for Ålauget for Havelse Å og Pøle Å. Her ses han med næstformand Steffen Petersen (tv) en våd dag ved Havelse Å, som i disse dage har skiftet farve til brun og grumset. Foto: ALLAN NORREGAARD

Skybrud efter skybrud: Så løb så meget spildevand i åen

De store mængder regn i juli og august presser vandløb.

Hillerød - 21. august 2021 kl. 05:49 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Store regnmængder i juli og august har sendt tusindvis af kubikmeter urenset spildevand ud i vandløbene rundt om Hillerød.

Fra 27. juli til 7. august løb 114.500 kubikmeter spildevand blandet med regnvand direkte ud i søer og åer, viser Hillerød Forsynings beregninger oven på de såkaldte koblede regnhændelser, som begyndte med et skybrud 27. juli, fortsatte med dagevis med regn, og sluttede med et dobbelt skybrud 7. august.

- Vi har haft et skybrud, der har givet en masse vand i vores system, så har det regnet i flere dage, og så er der kommet et nyt skybrud. Så vores bassiner nåede aldrig at blive tomme, før der kom et skybrud igen, og så sker overløbene, siger Victoria Plum, som er leder af Plan og Myndighed hos Hillerød Forsyning.

Ingen skybrud i 2020 Det er ellers kun ganske få måneder siden, Hillerød Forsyning kunne se tilbage på 2020 og glæde sig over, at arbejdet med at reducere de skadelige overløb til vandmiljøet tilsyneladende virker. I løbet af 2020 skete der overløb på cirka 310.00 kubikmeter vand, men i løbet af disse få uger er der altså allerede løbet næsten halvt så meget ud i vandløbene som i hele 2020.

Men 2020 udmærkede sig også med ikke at byde på et eneste skybrud, som er defineret ved, at der falder 15 millimeter regn på 30 minutter, oplyser Victoria Plum.

- Generelt er der længere mellem skybrud end man tror, og der er ikke skybrud hvert år. Der var ingen sidste år, siger hun.

Brunt og grumset vand Langs Havelse Å ligger landmand Erik Gert Christoffersen Jensens marker. Han driver landbruget, der er kendt som Freerslev Kotel, og de store overløb er ikke gået ubemærket hen i Freerslev.

- Havelse Å er helt fyldt op. Og jeg kan godt se, at noget af det ikke helt rent. Det er brunt og grumset vand, siger han, som også har en forklaring på, hvorfor.

- Renseanlægget i Nr. Herlev er jo ikke tilsluttet til det nye. Og de vil jo ikke separatkloakere i Nr. Herlev. Så hver gang, der er overløb skyller det jo alt lorten ud i Havelse Å, siger han og fortsætter:

- Der er kun at se at få separatkloakeret, så når der kommer et stort regnskyl, er det kun rent vand, der kommer ud i vandløbene, og ikke overløb fra kloakkerne.

Våde marker Åen er ikke løbet over sine bredder i denne omgang, men når hele vandsystemet er fyldt op på denne måde, får landmændene i området problemer med at komme af med vandet på markerne.

- Drænrørene bliver jo fyldt op, så markerne er meget våde, siger han.

For de landmænd, der havde satset på at nå at så deres efterafgrøder inden deadlinen som var i går, 20. august, giver de våde marker problemer. Erik Gert Christoffersen Jensen har selv ladet kornet stå, men nogen høstede lige op til regnvejret i begyndelsen af ugen, og ville nå at så inden fredag.

- De skulle bare så uanset hvad, men jeg har talt med to, der sad fast i den våde jord, siger han.

I et debatindlæg kæder Tue Tortzen (Ø) også overløbene sammen med den manglede separatkloakering.

- ... Vi skal skille regnvand og spildevand ved at lave særlige ledninger til regnvandet.... Den spildevandsplan vi har er ikke god nok... Vi ved ikke, hvor mange kilo fosfor, kvælstof og andre stoffer, der har været i vandet, men vi ved, at det meste er endt i Pøle Å og Havelse Å, hvor det skader dyre- og plantelivet, lyder det blandt andet fra Tue Tortzen (Ø) - se debatindlægget på side 2.

Hos Hillerød Forsyning er Victoria Plum ikke så bekymret over overløbene som Tue Tortzen.

- Der er så meget regnvand i det vand, der løber ind til vores renseanlæg, at det næsten er rent. Der er så lidt spildevand i, at vi næsten ikke måle det. Det kan jo aldrig blive helt rent, men der er meget lidt forurening i det vand, der er endt ude i vores recipient, siger hun.

Hillerød Forsyning vil i løbet af efteråret sætte målere op cirka ti steder, som fremover vil måle på overløbene.

- På den måde vil vi få målt cirka 80 procent af det, der løber over kanten, siger Victoria Plum.

