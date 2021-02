Se billedserie Hillerød ¬ 2021.01.03 ¬ Skuddrab ¬ "Cem Kaplan" ¬ bandeopgør ¬ Nordsjællands Hospital ¬ Foto: presse-fotos.dk

Skuddrab i Hillerød: Bandemedlem blev lokket i baghold

Bandekrig: Flere Bandidos-medlemmer mistænkes for at være medskyldige i drabet på Cem Kaplan i Hillerød. De er fortsat på fri fod.

Hillerød - 17. februar 2021 kl. 15:28 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Hillerød: Da den nu dræbte Cem Kaplan sammen med fire andre mænd fra banden NNV lørdag den 2. januar satte sig ind i en sort audi og kørte mod Rønbjerg Allé i Hillerød, var det med en forventning om at mødes med en person, der ville tilbagebetale en gammel gæld på 30.000 kroner.

Det skriver Ekstrabladet.Personen, som ifølge Ekstrabladet havde en perifær tilknytning til Bandidos, havde købt et ur af en af bandemedlemmerne for år tilbage.

Men da de fire mænd ankom til Rønbjerg Allé nåede de ikke ud af den sorte audi, før de blev de beskudt af mindst 11 skud, fremgår det af fremstillingsbegæringen, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i.

Ifølge Ekstra Bladet var et enkelt af de 11 skud dræbende, da det ramte den 38-årige Cem Kaplan.

Den 38-årige mand, som efterlod sig fem børn, har tidligere været relateret til Bandidos, og sættes nu i forbindelse med NNV.

Også en anden mand i bilen blev ramt af skud - en 21-årig mand, som kaldes for NNV's krigsminister blev livsfarligt såret af skud.

Rockerborg ransaget Efter skudepisoden kørte den sorte audi til Nordsjællands Hospital, hvor den dræbte Cem Kaplan og den hårdt sårede 21-årige blev overgivet til sundhedspersonalet. Den 21-årige blev opereret akut og overlevede skudepisoden.

De to andre mænd i bilen blev anholdt på hospitalet, ligesom også flere andre personer blev anholdt lørdag aften. De blev dog alle løsladt igen. Natten efter dødsfaldet ransagede Nordsjællands Politi Bandidos' rockerborg på Industrivænget i Hillerød, men uden at foretage anholdelser.

Ifølge Ekstrabladet fik »hele miljøet« i løbet af et døgn kendskab til, hvem der havde skudt på de fire personer i bilen. Politiet havde dog sværere ved at finde frem til gerningsmændene. Men 14. januar lykkedes det at anholde den 41-årige mand med tilknytning til Bandidos. Anholdelsen skete på Skotterup Strandvej i Snekkersten. Den 41-årige er nu varetægsfængslet for drabet.

Han er sigtet for i forening med en eller flere ukendte gerningsmænd at have deltaget i planlægningen og udførelsen af drabet på den 38-årige samt drabsforsøg på de tre andre mænd i bilen. Politiet leder stadig efter de øvrige gerningsmænd, som ifølge Ekstrabladet også er medlemmer af Bandidos.

Den 41-årige erkendte sig delvist skyldig i sigtelserne.

Konflikt på vej længe I forlængelse af drabet udsendte Rigspolitiet en såkaldt konfliktvurdering, hvor det så at sige blev gjort officielt, at der var en konflikt i gang. Ritzau har siden fået en aktindsigt der viser, at der i længere tid har været kurrer på tråden mellem de to grupper.

Før jul, 22. december, blev to NNV-medlemmer ramt af skud på Hans Knudsens Plads i København, skriver Ekstrabladet. Og 13. januar skete et skyderi i Bagsværd, som politiet vurderer indgår i konflikten, skriver Ekstrabladet.

16. januar fandt en Bandidosveteran en bilbombe under sin BMW, en sag som efterforskes som et drabsforsøg, og som en del af bandekonflikten, skriver Ekstrabladet.

25. januar satte to mænd ild til taget på Bandidos klubhus på Stubbedamsvej nær færgehavnen i Helsingør.

Ildspåsættelsen fik - sammen med drabet 2. januar - tre dage efter Nordsjællands Politi til at lukkede for adgang til Bandidos' tre rockerborger i Nordsjælland, i Hillerød, Frederiksværk og Helsingør. 11. februar blev opholdsforbuddet forlænget til torsdag den 25. februar.

Også flere andre Bandidostilholdssteder på Sjælland, Lolland-Falster og i Randers er lukket af politiet. Overtrædelsen af opholdsforbuddet kan straffes med op til to år.

Endnu en brand sættes ifølge Ekstrabladet i forbindelse med konfliktet mellem NNV og Bandidos - 1. februar blev »Copenhagen Gym« i Valby sat i brand. Fitnesscenteret er ifølge Ekstrabladet ejet af Kim Novaa og en kvinde, som er gift med den fremtrædende Bandidosrocker Claus Palermo.