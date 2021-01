Se billedserie Politiet ransagede natten til søndag Bandidos' rockerborg i Hillerød, efter en 38-årig mand blev dræbt af skud et par kilometer derfra. Alle foto: Byrd/Steven Knap Foto: Steven Knap

Skuddrab får debatten om at lukke rockerborg til at blusse op igen

Muligheden for at lukke Bandidos' rockerborg, som blev ransaget efter skuddrab i lørdags, skal tages op igen, mener Venstre-politiker

Hillerød - 07. januar 2021 kl. 15:31 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

"UD!!! Der skal ikke være bander i Hillerød!"

Sådan skriver byrådspolitiker Thomas Elong (Venstre) på Facebook efter lørdagens skuddrab, som har fået de lokale politikere til at reagere.

Han genopliver debatten om at få lukket Bandidos' rockerborg på Industrivænget i Hillerød helt.

"Vi har nu en kærkommen lejlighed til at få lukket den rockerborg, som ligger lige midt i Industrikvarteret, hvor vi handler. Jeg kan ikke forestille mig, der er nogen, der synes, den skal være der, og nu skal vi igen se på mulighederne for, at de kan jages på porten," siger han.

Tager det op i udvalg Thomas Elong tager sagen med i det såkaldte bandeudvalg, som blev nedsat i 2017 - og som siden fik navnet 'Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel'. Der ser han frem til at få belyst, hvorfor der har været to skyderier i Hillerød den seneste tid - først på Vibekevej og siden på Rønbjerg Alle, hvor den 38-årige blev dræbt.

"Vi skal se på, hvad der foregår blandt banderne, og hvad vi kan gøre for at stresse dem mest muligt. Det er voldsomt med to skyderier, og nu skal vi se på, hvad vi kan gøre for at komme det til livs. Vi skal tage det her dybt seriøst, for skræmmescenariet er, at uskyldige bliver ramt. Men Hillerød skal altså være en hyggelig og tryg by at færdes i," siger Thomas Elong.

Tragedie Formanden for udvalget, Jamil Cheheibar (S), kalder det en tragedie, at et menneskeliv blev taget i weekenden:

"Det er jo også en hel familie, som bliver straffet - en kone, børn, forældre, søskende. Det er en tragisk hændelse, som vi endnu ikke ved, hvad ligger bag. Jeg forventer en orientering om sagen, når politiet, som stadig efterforsker sagen, har afklaret det yderligere," siger han.

Hillerød Kommune har af flere omgange forsøgt at få lukket rockerborgen, forklarer han. Senest i 2018 hvor kommunen bad borgerne om hjælp, for lukningen kunne kun gennemføres, hvis kommunen modtog klager fra borgerne over rockerborgen:

"Vi har vendt enhver mulighed for at imødekomme manges ønske om at lukke rockerborgen, og vi har tidligere kontaktet Justitsministeriet, fordi vi mener, at kommunerne mangler redskaberne til det. Men vi har ikke på noget tidspunkt modtaget nogen klager fra borgerne over stedet," siger han.

Kommunen er kommet langt med at forhindre, at unge drages mod kriminalitet, siden udvalget blev nedsat, mener Jamil Cheheibar:

Synlige resultater "Vores forebyggende indsats har givet et synligt resultat, og det er lykkes os at sætte stopklods i fødekæden, hvor unge trækkes ind i kriminalitet. Kommunen har gjort et rigtig godt stykke arbejde i samarbejde med SSP, politiet, foreningerne med flere for at vende vores unge til den rigtige side. Kommunen har et stort ansvar for mindreårige unge, og når det gælder de voksne, har vi en politimyndighed, som vi har stor tillid til og et godt samarbejde med for at værne om borgerne".

Højt tryghedsniveau Men han advarer mod, at man drager forhastede konklusioner om skuddrabet i lørdags og tror, at bandekrigen er blusset op her i kommunen:

"Vi ved endnu ikke, om det, der skete, har relation til noget uden for vores kommune, og så tilfældigt er havnet hos os. Vi skal være forsigtige med at drage konklusioner hurtigere, end det er rimeligt. Vi har fast ved hvert møde de sidste mange måneder fået en status fra politiet på bandesituationen i Hillerød Kommune, og der har ikke været noget oprørende nyt at fortælle. Der har været stille i vores kommune, og der har været et højt tryghedsniveau i vores by, og folk har kunnet færdes her dag og nat uden gener. Men vi skal holde øje med situationen, og vi kan altid gøre vores indsats endnu bedre," siger han.

Borgmester: "Der skal ikke skydes i vores by"

Også Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) har reageret på skuddrabet på sin Facebook-side. Hun skriver:

"Weekendens skyderi med dødeligt udfald og en hårdt såret i Hillerød er helt uacceptabel, jeg håber, at politiet får et godt resultat ud af sin efterforskning, og jeg er blevet betrygget i, at der bliver gjort en meget stor politiindsats. Der skal ikke skydes i vores by. Vi har haft en lang periode med fredelige forhold, men så gik det galt. Det er jo ikke rigtigt til at forstå, at nogle mennesker mener, de kan tillade sig at opføre sig sådan, og heldigvis er politiet i fuldt sving med at opklare sagen. Hvis der er mere forebyggende, vi kan gøre som kommune, er vi naturligvis parate til det. Samarbejde mellem myndigheder for at fjerne det økonomiske grundlag for kriminalitet har min fulde opbakning. Vores formand for et særligt udvalg i byrådet, Jamil Cheheibar, har som fast punkt på udvalgsmøderne, at politiet fortæller, hvad det arbejder med aktuelt, og politiet er medlem af det særlige udvalg. På det næste møde er denne sag selvfølgelig en, der vil blive drøftet, og det kan være, der kommer ideer frem til en endnu stærkere indsats mod kriminalitet. Disse ideer kan forvaltningen og byrådet arbejde videre med. Politiet har i øvrigt bedt om hjælp fra dig, hvis du har set eller hørt noget, som kan fører til opklaring af skyderiet i Hillerød. Så bør du kontakte Nordsjællands Politi".

"Jeg bliver så harm" Også viceborgmester Klaus Markussen fra Venstre har kommenteret skuddrabet på Facebook:

"Jeg bliver så harm. Der skal ikke være tvivl. Hvis vi lokalt kan styrke samarbejdet mellem myndigheder som Politi, Skat, kommunen og andre myndigheder som kan stække banderne, så er Venstres byrådsgruppe i Hillerød klar. Hvis vi kan styrke indsatsen yderligere for, at det bliver mindre attraktivt at rekruttere til bander, så er Venstres byrådsgruppe også klar med det samme til at tage de politiske drøftelser - og sikre handling.

Mange både statslige og lokale tiltag siger mig desværre, at det er svært at komme banderne til livs. Dog skaber vi heller ikke sikkerhed for Hillerøds borgere ved at lade være med at gøre noget. Og hvis der er politiske håndtag vi kan stramme for at gøre det sværere for banderne at operere eller rekruttere, så er Venstres byrådsgruppe klar!

Skyderier og bander hører ikke hjemme her hos os. Jeg ved, at der bliver arbejdet seriøst sammen kommune og politi imellem - og jeg har både respekt for det samarbejde og for, at politiet skal kunne arbejde med opklaring og undersøgelser af de seneste skyderier i Hillerød. Jeg håber at alle dygtige ressourcer, der arbejder med dette vil lykkes - og at bandemedlemmer vil blive stillet til ansvar og straffet," skriver han på Facebook.

