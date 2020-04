Erick Thürmer, der er CEO i Thürmer Tools, har udset sig Hillerød som et godt sted at anlægge en ny fabrik, der skal skabe en bæredygtig produktion ved at bruge udtjente metaldele til at skabe nyt. Foto: Allan Nørregaard

Skrot skal skabe nye job

En ny fabrik kan inden for de kommende to-tre år skyde op i Hillerød. Den 120 år gamle virksomhed Thürmer Tools, der har til huse i Gilleleje, har udset sig Hillerød som hjemsted for en kommende fabrik, hvor virksomhedens nye produktion skal foregå.

- Jeg føler et ansvar for at få skabt nogle arbejdspladser på min egn. Særligt i lyset af at vi står over for en kæmpe krise efter corona, siger Erick Thürmer.