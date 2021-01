Shetlandshingstene skal blandt andet bruges til naturpleje. Foto: Martin Warming

Skovskolen har fået nye nuttede gæster - og du må gerne klappe dem

Skovskolen har lånt tre shetlandshingste, der både skal bruges i undervisningen og til naurpleje

Hillerød - 19. januar 2021 kl. 17:30 Kontakt redaktionen

I fredags fik de studerende og medarbejderne på Skovskolen nye beboere.

De tre shetlandshingste Picasso, Brownie og Leggerting skal nemlig bo på 'Sletten' bag Skovskolen i vinterhalvåret for at pleje naturen, så det beskyttede overdrev ikke springer i skov eller vokser til i krat.

Planen er, at de små heste skal bo på Sletten hver vinter og spise så meget, de overhovedet kan - så længe der altså er mad til dem. Når de er færdige med årets naturpleje, flytter de for en stund tilbage til deres ejer og kommer tilbage Skovskolen igen året efter.

Det er Louise Roum og Nick Leyssac, der er undervisere på skov- og landskabsingeniøruddannelsen, der har ansvaret for græsningen, og de glæder sig over mulighederne i det nye projekt.

"Sletten er på mange måder vores undervisningslokale på tværs af uddannelserne - både når vi underviser i plantekendskab, viden om naturtyper og hvordan man udfører naturplejeopgaver i praksis. Med shetlandsponyer, der græsser på Sletten, har vi et godt eksempel på naturpleje lige uden for døren. Sammen med de studerende kommer vi til at følge naturens udvikling på Sletten år for år, og se hvilken forskel græsningen gør, og om hestene får brug for lidt hjælp til kratrydning," fortæller Nick Leyssac.

Louise Roum, der er underviser på Skovskolen, hilser på de nye beboere. Foto: Martin Warming

Flytter om sommeren Om sommeren tages store dele af indhegningen ned, og de små heste flytter hjem til deres ejer. Det valg er blandt andet taget for at tilgodese alle dem, der bruger Sletten til større arrangementer, fortæller Louise Roum.

"Med naturpleje som for eksempel græsning er det altid vigtigt at tage hensyn til dem, der bruger arealet. Om sommeren har vi brug for Sletten til større arrangementer som for eksempel Naturens Dag og teambuilding i naturen for virksomheder, der kommer her. Vi har også valgt at føre indhegningen uden om egetræerne i skovbrynet, for de bruges til undervisning i træklatring, og det er ikke så fedt, hvis hestene lægger en pære på ens klatregrej. På den måde kan de studerende lære om, hvordan man i praksis arbejder med naturpleje og tager så meget hensyn til områdets brugere som muligt," siger hun.

Kig gerne ind Hvis man går tur på Skovskolen, er man velkommen hos de små shetlandsponyer, som er nogle af verdens mindste hest. Det er ikke farligt, fortæller Louise Roum.

"Bare gå ind, og nyd synet af de små heste, der går og hygger sig. Hvis man går hen imod hestene, og de går væk, skal man lade dem være. Hvis de går hen mod en, er de bare nysgerrige efter at se, hvem der er kommet på besøg. Man behøver ikke blive bange - de gør ikke noget. Lad være med at fodre dem - hele ideen er, at de skal hjælpe med at holde buske og urter nede. Hvis de bliver fodret, bliver de også mere opsøgende og kan for nogle give en dårlig oplevelse - det vil vi gerne undgå. Hvis du har hund med, er det vigtigt, at du holder den i kort snor, så hestene ved, hvor den hører til, og ikke bliver urolige," siger hun.

Vi kunne desværre ikke få dem til at kigge på kameraet på samme tid, men her er de: Picasso, Brownie og Leggerting. Foto: Martin Warming

