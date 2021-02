Skovskolen ved Nødebo bliver Hillerøds indgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det har byrådet besluttet. Foto: Allan Nørregaard

Skovskolen bliver indgang til nationalpark

Skovskolen ved Nødebo bliver hovedindgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Hillerød.

Hillerød - 26. februar 2021 kl. 19:08 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Skovskolen ved Nødebo bliver Hillerøds officielle indgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Det besluttede byrådet på deres møde onsdag aften.

- Endelig, efter alt for mange år, får vi en lokal indgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, sagde formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Thomas Elong (V).

Tue Tortzen (EL) og Nikolaj Frederiksen (K) stemte imod, fordi de hellere ville have, at Hillerøds hovedindgang skulle ligge ved Store Dyrehave ved Overdrevsvejen.

Der har været store bekymringer for trafikken i Nødebo. Louise Colding Sørensen (S), formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget foreslog, at der skal laves en trafikanalyse af trafikken i Nødebo.

Rikke Macholm (SF), der er formand for Kultur og Fritidsudvalget, bakkede også op om placeringen ved Skovskolen.

- Det er et spændende område tæt på naturnationalparken, sagde hun.

Samtidig nævnte hun, at der nok også skal laves en indgang ved Overdrevsvejen, men at det må komme i anden omgang.

Hovedindgangen til Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal formidle historien om hele nationalparken, og ikke kun om det specifikke sted. Der skal være den slags hovedindgange i hver af kommunerne i nationalparken. Dette udelukker ikke, at der kan være andre indgange, for eksempel ved Overdrevsvejen, hvor det vil være oplagt at formidle historien om parforcejagtlandskabet.

Nikolaj Frederiksen (K) argumenterede med, at parforcejagtlandskabet, som særligt kommer til udtryk i Store Dyrehave, er på UNESCO's verdensarvsliste. Desuden lagde han vægt på, at fortællingen om Kongevejen er vigtig at få formidlet, og at det vil være perfekt at gøre ved Store Dyrehave, hvor vejen går.

Desuden var mulige trafikproblemer i Nødebo et vigtigt argument for ham:

- Det giver ikke mening at øge trafikken, når nu der er en anden løsning, sagde han.

Flere steder kan formidle Borgmester Kirsten Jensen (S) sagde, at der er mange flotte steder, som kan formidle historier om nationalparken. Kulsviergården ved Alsønderup har meldt sig. Overdrevsvejen er også et oplagt sted at lave yderligere formidling, mener hun.

- Og der kan også komme mange andre steder, sagde hun på byrådsmødet.

Med beslutningen om, at Skovskolen skal være den fælles indgang til nationalparken i Hillerød ligger det altså nu fast, at der dette sted vil skulle være ekstra formidling af hele nationalparken.

Af beslutningen fremgår det, at byrådet er opmærksom på, at der skal findes løsninger på trafik og parkering i Nødebo i forbindelse med nationalparken. Byrådet fortsætter ligeledes sit arbejde for at få lov til at nedsætte hastigheden i Nødebo.

Hillerød Kommune vil invitere Nødebo Lokalråd, Gadevang Lokalråd, lokale foreninger og borgere til dialog om indgangen til nationalparken.