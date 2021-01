Se billedserie Bæverunge som for første gang er med mor uden for boet. Bæverne er fra Pøleå. Foto: Jens Ole Andersen Foto: JOA

Skovløber fjerner bævernes dæmning: Derfor er det i orden

Hillerød - 22. januar 2021 kl. 05:40 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Ullerød Nord: Det er helt ok, at Hillerød Kommune har bedt Naturstyrelsen om at fjerne bævernes dæmning i en grøft, der løber ned i Pøleå, mener vildtforvaltningskonsulent og skovfoged Niels Worm, der har ansvaret for opgaven.

- Jeg har det fint nok med det. Det er en del af det at forvalte vildtbestand. Det er en rimeligt naturlig opgave i forhold til de andre ting, vi laver, siger Niels Worm.

Regnvand fra den nye bydel Ullerød Nord løber ned i et nyt regnvandsbassin ved Hejrevej ved Sønder Strødam og derfra gennem et rør og ned i en grøft, hvor bæverne har bygget dæmninger i flere år, inden det løber gennem grøften og ned i Pøleå. Det har betydet, at der er kommet mere vand i grøften, og kommunen har bedt Naturstyrelsen om at fjerne dæmningerne, så regnvandet kan løbe frit ud i Pøleå. Det er ikke en optimal løsning, mener Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, som har skrevet til forvaltningen i kommunen flere gange og udtrykt et ønske om, at regnvandet bliver ledt en mere direkte vej ned i Pøleå, så bæverne frit kan bygge deres dæmninger i grøften. Det har vi tidligere beskrevet her i avisen.

Travlt efterår for bæver I praksis er det skovløber Carl Jensen, der har fået til opgave af sin chef Niels Worm at fjerne bæverdæmningerne. Der er forskel på, hvor travlt Carl Jensen har haft med den opgave.

- Først på efteråret var jeg nede et par gange om ugen, og nu klarer jeg det på en enkelt gang om ugen, siger Carl Jensen.

I efteråret var bæveren meget aktiv.

- Den kunne nå at genopbygge tre-fire små dæmninger, jeg havde revet væk, på en uge, hvor vandet hævede sig 30-40 centimeter, fortæller skovløber Carl Jensen.

Hvis ikke han udførte den opgave, så ville vandet stemme op opstrøms, hvor regnvandet kommer fra, fortæller Carl Jensen, der ikke selv har set bæveren.

- Jeg kommer ikke derned i de timer, hvor de opererer. Det er mest om natten de opererer, siger Carl Jensen.

Bævere trives i området Vildtforvaltningskonsulent og skovfoged Niels Worm vurderer ikke, at bæveren er truet i området ved Ullerød Nord og Pøleå ved Strødam Engsø, hvor dæmningerne er. Samtidig er bæveren utroligt mobil og har haft bo forskellige steder i området.

- Bæverne har været der kontinuerligt i 8-9 år. Bæveren har været i Pøleåen og har haft bæverbo på den anden side af Isterødvej, og den er set ved renseanlægget og har haft et aktivt bo i Bendstrup, så den har flyttet rundt og har det mægtig godt, siger Niels Worm.

Inden en bæverdæmning flyttes foretager Naturstyrelsen grundige overvejelser.

- Der ligger en masse vurderinger og overvejelser inden vi fjerner en dæmning, og skal den fjernes, så er det kun fordi, der er økonomiske interesser, eller den gør skade. Der skal være samfundsmæssige interesser, ellers skal den have lov at blive liggende, siger Niels Worm.

Vildtforvaltningskonsulenten og skovfogeden fortæller, at det danske landskab er så urbaniseret, at det er nødvendigt at forvalte bestandene.

- Det er en forudsætning for at få plads til mangfoldighed, at man ikke kan have det hele, siger Niels Worm.

Det er en naturlig del af hans job at sørge for, at en dæmning bliver fjernet, når det er i samfundets interesse, og når det ikke skader bæverne for meget.

- Men du hører mig også sige, at i det øjelik, dæmningen kan være der uden konsekvenser for søer og vandløb, så skal den selvfølgelig have lov at være der. Bæveren har levet på kanten af Pøleå i 10 år uden problemer, siger Niels Worm.

Naturstyrelsen vurderer, at der er 50-60 bævere i Nordsjælland.

Peter Arke mødte tidligt en morgen i denne uge en bæver ved Strødam Engsø: Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Bæver ved Strødam Engsø her i stedet

