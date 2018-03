Brandinspektøren forklarer, at en skorstensbrand som regel skyldes, at der er opstået en glasagtig belægning af sod, som kan antænde. Foto: Mads Schilder Hussing

Skorstensbrand ved stråtækt hus

Hillerød - 22. marts 2018 kl. 12:54 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brandvæsenet måtte gå grundigt til værks, da der torsdag aften klokken 21.27 på Jespervej i Hillerød opstod brand i en skorsten. For på huset ved siden af var der stråtag.

Det fortæller brandinspektør i Frederiksborg Brand og Redning Thomas Danholm, der selv havde indsatsledervagten.

- Brandfolkene valgte, at vi skulle foretage en rensning, så der ikke opstod mere ild, for der lå et stråtækt hus ved siden af, siger Thomas Danholm til Frederiksborg Amts Avis.

Han oplyser, at brandfolkene rensede skorstenen med kæder, som en skorstensfejer ellers gør.

- Normalt lader man det brænde ud, lukker for luften og laver fyringsforbud, indtil til skorstensfejeren er der. Man kan lade det brænde væk, hvis man er sikker på, at skorstenen ikke bliver for varm. Det er voldsomme temperaturer ved skorstensbrand, fortæller han.

Brandinspektøren forklarer, at en skorstensbrand som regel skyldes, at der er opstået en glasagtig belægning af sod, som kan antænde. Det kan være det, der er sket her.

- Formodentlig er det en belægning, som ligger i skorstenen. Det er som regel, når man varmer ekstra op i skorstenen, at der går ild i belægningen, hvis den er der. Eller hvis man ikke har fyret længe, eller man har vådt brænde, jeg ved ikke, hvad det var i det her tilfælde, siger Thomas Danholm.