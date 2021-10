Ulækre skoletoiletter kan i værste fald føre til syge børn. Arkivfoto.

Skoletoiletterne er stadig ulækre

Selvom der blev afsat penge på sidste års budget, der skulle hjælpe med at løse problemerne med ulækre toiletter på skolerne, er problemet stadig stort. Men det går fremad

Hillerød - 07. oktober 2021 kl. 05:54 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Undervisningsministeriets årlige trivselsundersøgelse stiller blandt andet spørgsmål til, hvordan eleverne på skolerne oplever toiletforholdene. Det har været en generel tendens i hele landet, at eleverne har vurderet, at toiletterne er ulækre.

Sådan er det også i Hillerød. I undersøgelsen for skoleåret 2019-2020 svarede 54 procent af de adspurgte elever på 4.-9. klassetrin, at de var helt uenige eller uenige i, at toiletterne på skolen var pæne og rene.

På sidste års budget blev der sat midler af til en pulje til renoveringer af toilet- og badeforhold, og det har måske haft en effekt. I den seneste undersøgelse for skoleåret 2020-2021 er andelen i hvert fald noget mindre. Men der er stadig store problemer. 48 procent af de adspurgte elever erklærer sig således helt uenige eller uenige i, at toiletterne er pæne og rene.

Eleverne har på grund af coronapandemien været hjemme i store perioder af skoleåret, og tallene er derfor forbundet med en vis usikkerhed, når spørgsmålet går på skolens fysiske rammer. Men Peter Frederiksen glæder sig alligevel over det, der ligner en positiv udvikling for skolernes toiletter:

"Det er ikke sikkert, de har kunnet huske, hvordan toiletterne på skolen så ud, da de besvarede undersøgelsen, men det er glædeligt, at deres opfattelse af toiletterne har ændret sig".

Kan give problemer Ulækre toiletter kan i værste fald føre til elever, der holder sig så længe, at det udvikler sig til problemer med inkontinens, ligesom nogle lader være med at drikke, så de kan undgå at gå på toilet. De ulækre toiletter kan altså føre til syge elever.

Formand for Børn, familie og ungeudvalget, Peter Frederiksen (V), fortæller, at han er opmærksom på problemet, og at der bliver gjort noget ved toiletterne. Men der er plads til forbedring.

"Hvis det ikke er rart at gå på toilet, kan det føre til problemer for eleverne. De gange, vi har fået kritik, har vi hørt om børn, der har fået problemer med at tisse, fordi de har holdt sig. Det er selvfølgelig skidt. Vi har over de seneste år haft fokus på toiletforholdene, og der har været sat midler af til småinvesteringer på skolerne, som i mange tilfælde er gået til toiletter. Men der er stadig steder, hvor toiletforholdene ikke er tilfredsstillende, og det er noget, vi godt kunne gøre mere ved. For toiletterne skal selvfølgelig være i orden," siger han.

Ikke problem i nybyg Peter Frederiksen fortæller videre, at det efter hans opfattelse hovedsageligt er toiletterne i de gamle skolebygninger, der er problemer med.

På budgettet for 2022-25 blev der sat penge af til at udbygge flere af kommunens skoler, så de kan rumme alle de børn, der kommer til kommunen i løbet af de kommende år. Der skal blandt andet udbygges med et helt spor på Sophienborgskolen. Flere børn betyder også et behov for flere toiletter, men det bliver ordentlige toiletter, lyder det fra udvalgsformanden:

"Det er ikke mit indtryk, at det er toiletterne i nybyggerier, den er gal med. Når man bygger nyt, følger man en fornuftig toiletstandard, og der er altså forskel på toiletter fra 50'erne og helt nye toiletter," siger Peter Frederiksen.

