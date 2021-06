Testcentret på Grøønevang Skole holder ekstra åbent i forsøget på at få bugt med en corona-deltavariant, der lige nu er i omløb flere steder i Hillerød, og særligt i Hillerød Øst. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Skoler og børnehaver i et væk lukkes ned: Farlig variant sender endnu flere i karantæne

Hjemsendelserne fortsætter. Flere børn og medarbejdere fra Børnehuset Labyrinten hjemsendes. Det samme gør et aftenhold fra Sprogcenter Nordsjælland.

Hillerød - 16. juni 2021 kl. 17:08 Af Ann-Sophie Meyer

Først blev begge Grønnevang Skoles afdelinger lukket ned i mandags. I går blev flere børn og medarbejdere fra begge afdelinger af Børnehuset Grønnevang sendt i karantæne, og i dag har 30 børn og syv pædagoger fra Børnehuset Labyrinten og et aftenhold fra Sprogcenter Nordsjælland også fået besked på at gå i karantæne.

Fælles for dem alle er, at de enten er smittet med den nye deltavariant, at de er nærkontakt til en smittet, eller at de er nærkontakt til en nærkontakt til én med den nye deltavariant, som Hillerød Kommune i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed lige nu kæmper for at få bugt med.

40 fra børnehuset - I Børnehuset Labyrinten er der tale om en medarbejder, som er nærkontakt til en, som er smittet med deltavarianten. Da vi som en del af smitteopsporingen nu går ud i nære kontakters nære kontakter, fordi det er en deltavariant, så har det været nødvendigt at sende flere børn og medarbejdere fra Børnehuset Labyrinten i karantæne, selvom medarbejderen ikke er testet positiv, siger Vibeke Abel, der er sundhedsdirektør i Hillerød Kommune.

I alt er 33 børn og syv medarbejdere fra Børnehuset Labyrinten blevet sendt i karantæne. Det samme gælder et aftenhold på Sprogcenter Nordsjælland, hvor en fra holdet er smittet med deltavarianten.

- I forhold til deltavarianten, så har vi også et tilfælde på Sprogcenter Nordsjælland, som der også er taget hånd om. Der er tale om et aftenhold, så man har kunnet nøjes med at sende holdet og læreren hjem, og resten af skolen holder fortsat åbent, siger sundhedsdirektøren, som oplyser, at kommunen fortsat arbejder tæt sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed, og at der på nuværende tidspunkt er styr på smittekæderne.

Sprit og afstand - Borgerne i Hillerød skal lade sig teste, som de plejer. Dem der er nære kontakter og nærkontakterne nære kontakter skal isolere sig, men øvrige borgere skal opføre sig lige så fornuftigt, som de plejer, og det vil sige, at man skal spritte, og man skal holde afstand, udtaler Vibeke Abel.

Flere ambassadører fra Styrelsen for Patientsikkerhed var mandag og i går ude for at stemme dørklokker i Kongens Vænge for at opfordre borgere til at blive testet, og testcentret på Grønnevang Skole har holdt ekstraordinært længe åbent de seneste par dage og gør det også i dag fra 08.00 til 20.00 og i morgen fra 07.45 til 13.30.