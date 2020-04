Skoler klar til sommerens studenter

Afgangseleverne bydes nu ind på ungdomsuddannelserne igen, som åbner med en langsom indfasning. Foto: Allan Nørregaard

Ungdomsuddannelserne åbner nu langsomt, så de kommende studenter igen kan indtage klasseværelserne.

Hillerød - 15. april 2020

På Frederiksborg Gymnasium & HF vil 3.g'ere og elever på 2. HF fra på torsdag møde håndsprit i massevis og plakater, der guider eleverne til at opføre sig mest hensigtsmæssigt i en tid med corona-smittefare. Også på UNords otte adresser rundt om i Nordsjælland vil der fra på mandag, hvor afgangseleverne igen kan møde i skole, god afstand, litervis af sprit og hjemmebragte madpakker.

- Jeg har lige bestilt 1000 flasker med håndsprit, så vi er klar til at tage imod alle eleverne. Vi har fjernet stole, så vi lever op til kravene om, at der skal være to meter mellem eleverne, og vi lukker kantinerne på alle vores adresser, for vi ved, at kantinen er et sted, man går hen og mødes, siger René Van Laer, direktør på UNord.

UNord rummer både STX, HHX, HTX, EUX, 10-klasse og erhvervsuddannelser, men det er kun afgangseleverne fra de førstnævnte uddannelser, som fra på mandag kommer i skole. Det er en problematisk situation, mener René Van Laer.

- Det er meget vanskeligt i forhold til erhvervsuddannelserne, for du lærer ikke at mure ved at sidde derhjemme. Vi kan ikke blive ved med i længden, at de ikke er inde på skolen, siger han.

Kommer til at koste UNord har også sørget for ekstraordinær rengøring af alle adresser.

- Det kommer til at koste noget, men vi har ikke overblik over hvor meget. Der er nogle ting, der løber op her i coronakrisen, og det må vi gøre op, når vi er færdige. Det er en omkostning, og så må vi se, hvordan vi kan dække den. Det kan ikke nytte noget, vi bliver usikre over sundheden, siger René Van Laer og tilføjer, at UNord også er ved at danne sig overblik over, om der er lærere, der er i risikogruppen.

- Det er klart, at de ikke skal møde på arbejde og blive udsat for smittefare, siger han.

Når skolerne på mandag åbner for de elever, der skal til afsluttende eksaminer til sommer, bliver det kun delvist. Den virtuelle undervisning fortsætter nemlig i nogle fag, og samtidig deles klasserne op, hvis det er nødvendigt for at kunne holde de to meters afstand.

- Vi prioriterer de fag, hvor det kan være svært at lave virtuel undervisning. De fag, hvor det er vigtigt, at læreren er fysisk til stede, og de fag, hvor der skal laves praktiske øvelser i laboratorier og det er nødvendigt, at eleverne kan komme ind og lave nogle tests, fortæller René Van Laer og fortsætter:

- Vi har valgt ikke at starte op med det hele fra i dag, fordi det er ret omfattende med 5000 elever at få stykket det her sammen på otte adresser. Det er et stort puslespil, og fra på mandag er vi klar.

Indfaser også På Frederiksborg Gymnasium & HF skal afgangseleverne i den kommende tid også vænne sig til en blanding af undervisning i klasseværelset og virtuel undervisning.

- Vi er klar, men vi er ikke mere klar, end at vi har valgt at indfase undervisningen på en måde, så vi for 3.g'ernes vedkommende kun starter den fysiske undervisning i de fag, som har været mest udfordret af den virtuelle undervisning. Det er naturvidenskabelige fag, hvor der er øvelser forbundet med undervisningen, kunstneriske fag og idræt, hvor man i høj grad kan være ude, forklarer rektor Anders Krogsøe og fortsætter:

- 2. HF'erne starter med undervisning i alle fag. Det skyldes, at de helt utraditionelt skal have en række årskarakterer, hvor eleverne ikke får mulighed for at gå til eksaminer, og derfor står lærerne over for krav om, at de skal bedømme elevernes faglighed.

Det er for at sikre, at skolen lever op til sundhedsmyndighedernes krav, at skolen starter med en langsom indfasning. Men trods de strenge krav og den anderledes virkelighed glæder rektoren sig til liv på skolen.

- Vi er ved godt mod, og vi glæder os til at se både lærere og elever igen, siger han.