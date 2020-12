Skoler i pladsproblemer om få år

- Det er yderst beklageligt, og det er også voldsomt irriterende. Men nu er det rettet, og vi har fået et mellemresultat, som viser, at vi har de udfordringer, vi havde regnet med, og at udfordringer opstår en smule før, end vi havde troet. Problemerne er ikke nye, men de opstår lidt før, siger Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget.

Og problemet er større, end kommunen havde regnet med. En fejl i kommunens prognoseprogram har nemlig været skyld i, at de prognoser, som kommunen fik lavet i foråret, var for lavt sat.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her