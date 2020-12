Forældre til børn og unge over 4. klassetrin kan godt begynde at forberede sig på, at børnene ikke skal i skole mandag den 4. januar. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skoler i Hillerød genåbner ikke den 4. januar

Hillerød - 15. december 2020

Skoler og fritidstilbud for børn og unge over 4. klassetrin åbner ikke den 4. januar, men først tirsdag den 5. januar. Det er Børn-, Familie- og Ungeudvalget, der har besluttet at udskyde genåbningen af skolerne for de ældste elever en dag.

De nuværende corona-nedlukninger for skolerne gælder til søndag den 3. januar, men med en åbning den 5. i stedet for den 4. januar slipper ledere og personale for at planlægge en åbning i juleferien. Det kan de i stedet gøre den 4. januar, inden børnene møder ind dagen efter.

- Vi vil ikke sætte folk i gang med at lave beredskabsplaner hen over julen. Hvis det viser sig, at vi ikke kan åbne den 4. januar, hvis restriktionerne bliver forlænget, så har vi den dag til at lave planer for resten januar. Så ved alle det på forhånd, også forældrene, siger udvalgsformand Peter Frederiksen (V).