Med krav om en enkelt meters afstand i stedet for to, så kan der være plads til flere elever i hver klasse. Det er nødvendigt for at have lokaler nok til de ældste elever, der på mandag vender tilbage i skole. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skoler har målebåndet fremme

Hillerød - 12. maj 2020 kl. 10:13 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De ældste skolebørn kan endelig se frem til at mødes med kammeraterne i klassen fra på mandag - hvis ellers skolerne har plads til dem alle. Det har folkeskolerne i Hillerød Kommune i denne uge travlt med at finde ud af. De nye retningslinjer, der kun dikterer én meters afstand får stor betydning.

- Nu har vi fået de nye afstandskrav til de store elever, og så skal der måles ud igen. Før har vi målt med en 2-meter lineal, og nu skal vi ud med en 1-meter lineal. Vi skal finde ud af, om det passer med, at alle kan være i deres klasser igen, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Og det er netop hvad skoleleder på Grønnevang Skole, Anja Athar har brugt dagen på.

- I nogle af klasselokalerne har vi haft et målebånd fremme. Med de nye afstandskrav behøver nogle af de mindre klasser ikke at blive delt op, så vi har plads til alle, det handler bare om, hvordan vi får organiseret det, siger hun.

Sikkert er det, at selvom skolerne for første gang i over to måneder kan se frem til at have alle eleverne tilbage, så betyder det ikke, at skolegangen er tilbage til normalen.

Anja Athar vil gerne fortælle om de mange overvejelser, Grønnevang Skole gør sig for at finde den bedste løsning til mandag, men hun understreger, at intet endnu er lagt fast.

Som det ser ud nu får skolen ikke brug for at tage pavilloner eller andre lokaler end deres egne i brug til eleverne, men det kan blive nødvendigt at dele skoledagen op, så nogle elever for eksempel møder ind om formiddagen fra klokken 8 til 12, mens andre skal gå i skole fra 13 til 17.

- Der kan komme alt muligt i spil, herunder forskudte tidspunkter. Vi arbejder på at få elever ind alle dage, men vi ved det ikke endnu. Det er en meget, meget stor logistisk opgave, siger skolelederen, der glæder sig over, at de har en hel uge til at planlægge i.

Selvom den logistiske opgave nu er større, fordi alle elever skal være tilbage, så er den nye virkelighed med ekstra håndvask og sprit etableret og sat i system. Samtidig betyder halveringen af afstandskravet som nævnt, at flere elever kan være i samme klasse, og det frigiver ikke bare ekstra lokaler, men også ekstra lærere.

Genåbningen for de største elever skal så løses på en bæredygtig måde for både lærere og elever.

- Opgaven skal være til at løse på en god måde for alle. Vi ved jo ikke, hvor lang tid, det kommer til at vare. Så det gælder om at lave gode løsninger, der kan holde i noget tid, siger Anja Athar

Også på Hillerødholmsskolen er forberedelserne i gang, og også her har de det mål at kunne have plads til alle elever. Personalet glæder sig, og det samme gør skoleleder Muriel Nielsen, men hun venter også stadig på endelige vejledninger fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi er i gang med at forberede os på at kunne modtage eleverne. Vi har brugt næsten alle lokaler hidtil, så vi er nødt til at flytte lidt rundt, men vi venter også på retningslinjerne. Der er ingen af os, der kan sige helt konkret, hvordan det bliver endnu, forklarer hun.

Også Hillerødholmsskolen forventer at kunne huse eleverne i egne lokaler.