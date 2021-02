Det bliver med en række nye restriktioner, at de yngste elever mandag vender tilbage i skole. Blandt andet må de ikke blandes med andre klasser. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Skoleledere glæder sig til gensyn med elever

Det bliver med en række restriktioner, at eleverne kan vende tilbage til skolen

Hillerød - 02. februar 2021 kl. 14:22 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Mandagens pressemøde med Sundhedsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet bød på en glædelig nyhed. Fra og med mandag den 8. februar må de yngste elever fra 0. til 4. klasse nemlig igen vende tilbage til skolen, og det vækker glæde blandt skolelederne i Hillerød Kommune.

"Vi glæder os rigtig meget til at få børnene tilbage. Børnene savner hinanden, så det bliver godt for dem at komme tilbage," fortæller Ole Vadskær, der er skoleleder på Hillerød Vest Skolen.

Hjemme siden jul De yngste elever har været hjemme siden jul, og selvom januar har budt på masser af onlineundervisning, så er det ikke det samme, som at møde i skole, lyder det fra skoleleder på Frederiksborg Byskole, Steen T. Sørensen.

"Det er fantastisk, at vi får børnene tilbage. Vi ved, at de trænger til at komme ud blandt jævnaldrende. De savner deres venner, og de har brug for at komme ud at lege igen," fortæller han.

Den mentale sundhed På mandagens pressemøde kom det frem, at det sundhedsmyndighederne generelt er bekymrede for danskernes mentale sundhed. Flere føler sig ensomme, og der sidder børn og unge derhjemme, som ikke trives med onlineundervisningen, og som bekymrer sig over konsekvenserne ved ikke at være til fysisk undervisning. Derfor faldt nyheden om genåbningen af de mindste klasser også i god jord på Sigerslevøster Privatskole.

"Det er dejligt, at vi kan få nogle af eleverne tilbage. Det betyder, at børnenes trivsel igen kommer i fokus, og det er jeg glad for," lyder det fra skoleleder Rasmus Kjær.

Smittetallet vil stige Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) gjorde det klart under mødet, at det ikke er helt uden konsekvenser, at genåbne skolen for de yngste elever. Antallet af smittede vil sandsynligvis stige, men det vurderes af ekspertgruppen, at det alligevel er forsvarligt at lade dem komme tilbage.

"Det her er en meget lille og meget kontrolleret nålestiksoperation. Det er en forsigtig genåbning, og det er der mange grunde til," lød det fra sundhedsministeren.

Ifølge Statens Serum Institut vil genåbningen af de små skoleklasser give en stigning i det daglige smittetal fra omkring 300 til omkring 600 i slutningen af marts.

Skærpede restriktioner For at det overhovedet er en mulighed at sende de yngste elever tilbage i skole er det nødvendigt, at de følger en række restriktioner, ligesom det er vigtigt, at alle andre i samfundet fortsat følger de eller gældende retningslinjer. Det slog sundhedsministeren fast.

"Vi skærper kravet om mundbind, så fra på mandag 8. februar vil der være krav for forældre og andre besøgende om at bære mundbind, når man henter og bringer børn," sagde Heunicke.

Udover kravet om mundbind blandt forældre og besøgende, så må klasserne ikke blandes, og lærerne skal lade sig teste en gang om ugen.

Klar til elever På Hillerød Vest Skolen, byskolen og Sigerslevøster Privatskole er man klar til at tage imod eleverne trods restriktionerne, når de åbner op mandag.

"Vi er klar. Ligegyldig hvad de endelige retningslinjer bliver. Mange af dem har vi prøvet før," siger Steen T. Sørensen fra byskolen.

"Allerede i sidste uge besluttede vi, at vi ville sætte tid af til at forberede genåbningen. Vi var ret sikre på den kom," siger skoleleder Ole Vadskær fra Hillerød Vest Skolen og tilføjer, at de i de næste dage vil gå i dialog med lærerne om, hvordan man mest hensigtsmæssigt og forsvarligt byder eleverne velkomne.

"Vi skal finde ud af, hvordan vi organiserer det, så vi holder eleverne adskilt, men det skal vi nok løse," siger han.

Eleverne fra 5.-9. klasse skal fortsat blive hjemme. De har været hjemsendt siden 9. december.