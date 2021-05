Skoleledere: - Det er vigtigt at træffe rigtige valg

Sophienborgskolen skal udbygges fra to til tre spor er forventningen, efter at formanden for Børne, Familie og Ungeudvalget har meldt ud, at han forventer, at udvalget kommer til at støtte en løsning på stigende elevtal, hvor Sophienborgskolen, Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm og Hillerødholmskolen alle tre udbygges.