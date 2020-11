Bjarke Schmidt og Per Christoffersen står bag den nye børnebog 'Rødkælken og Snemanden'. Pressefoto

Skoleleder springer ud som forfatter

Ifølge Bjarke Schmidt, som bor i Gadevang, har billedbøger stor betydning for barnets udvikling:

"Litteratur har også for yngre børn en stor betydning i forbindelse med den dannelsesrejse, det enkelte barn meget tidligt deltager i, og den identitetsskabende proces, de også er en del af. Litteratur som højtlæsning eller selvlæsning giver barnet mulighed for at spejle sig selv i beretningen og værdierne", udtaler Bjarke Schmidt i en pressemeddelelse.