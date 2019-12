Se billedserie Skoleleder på Hillerødsholmskolen og Gadevang Skole, Søren Skals, havde fredag sidste arbejdsdag, og det blev markeret i forbindelse med juleafslutningen. Foto: Allan Nørregaard

Skoleleder sagde farvel med 700 flødeboller

Hillerød - 22. december 2019

Hver morgen de sidste mange år har Søren Skals startet sin arbejdsdag som skoleleder på Hillerødsholmskolen ved at gå ned i alle klasser og sige godmorgen til elever og forældre. Men nu er det slut. Fredag havde Søren Skals sidste arbejdsdag, for den vellidte skoleleder har besluttet at gå på tidlig pension. Inden da havde han selvfølgelig været rundt i alle klasser for at sige farvel. Med sig havde han flødeboller til alle - dvs. 700 styk.

- Jeg har støvsuget to Netto'er, en Fakta, og de sidste købte jeg i Ullerøds Brugs, fortæller Søren Skals.

Traditionen med at være tæt på elever og forældre ved at komme rundt i klasserne har betydet meget for ham.

- Der betyder rigtig meget for mig, og det er en del af mit dna som leder, at jeg har været rundt og tale med børn og forældre. Jeg kan ikke gøre noget halvt, og derfor har jeg også haft arbejdsdage på ni-ti timer hver dag. Jeg har altid godt kunne lide at være den første på skolen, men traditionen med at sige godmorgen til alle har gjort, at jeg først får ro ud på eftermiddagen. Jeg kender alle eleverne af udseende og mange af dem af navn. Min kone hader at gå med mig nede i byen, for jeg falder i snak med alle, fortæller Søren Skals.

Går med stolthed

Søren Skals blev skoleder på Hillerødsholmskolen i 2008, hvor han kom fra en stilling som skoleinspektør på Vedbæk Skole. Forinden var han leder af Ravnsholtskolen i Allerød gennem syv år.

- Jeg synes, det er en fantastisk skole, men jeg har egentlig en regel om, at jeg ikke skal være et sted længere end 10 år. Jeg vil gerne stoppe, mens jeg er på toppen og vellidt, og samtidig synes jeg, at skolen også har brug for fornyelse. Der sker mange spændende ting på skolen, og jeg går med stolthed over, hvad jeg har skabt i samarbejde med forældre, medarbejdere og elever, siger Søren Skals og fortsætter:

- Det er en lidt speciel maveformemelse, og der har også været en klump i halsen, men jeg får energi af forandringer. Jeg synes, jeg har gjort den forskel, som jeg kan. Jeg kunne godt blive for elevernes skyld, men jeg har den dobbelthed, at det både er vemodigt, men at jeg har gjort den forskel, jeg kan. Jeg har fået medarbejdernes spidskompetencer i spil, siger Søren Skals.

Dygtige lærere

Han glæder sig over den udvikling, som skolen har været igennem.

- Det har været en enormt spændende tid. Det er en skole, hvor vi har været igennem et generationsskifte af lærere. Da jeg kom for 11,5 år siden, var skolen meget nedslidt. Vi har fået renoveret to tredjedele af skolen, blandt andet med ny klatresal og bibliotek. Vi har haft let ved at få nye lærere, og det har været med til at betyde en udvikling inden for idræt, teknologi og it. Jeg synes, at det, jeg ser, rent fagfagligt er en bedre skole end for 30-35 år siden, for vi har rigtig dygtige lærere, der er dygtige til at leve op til de krav, der er fra samfundet og forældre.

Søren Skals har fjerde barnebarn på vej, der kan komme hvornår det skal være, og det er blandt andet familien og sig selv, Søren Skals nu vil bruge sin tid på.

- Jeg har en masse ideer med friviligt arbejde, mere motion og mere tid til mig selv og familien.

Stillingen som skoleleder overtages af viceskoleleder Muriel L. Nielsen.