Skoleleder: Elev testet positiv for corona

På Grønnevang Skole fortæller skoleleder Anja Athar, at skolen følger de kommunale retningslinjer, hvis en elev eller medarbejder testes positiv. Det er de nye retningslinjer om smittesporing, som blev udsendt 20. juni, som nu er komet i brug i indskolingen.

- Hvis der er en, der testet positiv, sender vi dem, der har været i nær kontakt hjem, og så skal de blive hjemme, til der er et testsvar. Når de har et negativt testsvar, kan de komme tilbage, fortæller Anja Athar,

Børn under 12 år behøver ikke at blive testet for coronavirus.