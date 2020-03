Skoleeleverne bliver oftere hjemme fra skole

»Vi har stadigvæk et højere elevfravær end landsgennemsnittet, så det igangsatte systematiske arbejde med at mindske elevfraværet fortsætter. Ligesom vi forstærker indsatsen i forhold til bekymrende og ulovligt elevfravær,« skriver Hillerød Kommune i den kvalitetsrapport, som kommunen har udarbejdet for skoleåret sidste år.

- Jeg kan ikke give nogen rigtig god forklaring på fraværet. Det burde ikke være tilfældet, at vi ligger over gennemsnittet. Det kan selvfølgelig have noget med skolernes registreringspraksis at gøre, men det er klart, at der også er nogle skoler, hvor der er plads til forbedring. Derfor er vi blandt andet ved at lave en helhedsplan for byskolen, så skolen kan få nogle større, lysere og bedre klasselokaler, siger Peter Frederiksen.