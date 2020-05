Se billedserie Hos Pharmakon glæder man sig over, at der igen er liv på Farmakonomskolen, og på Marie Mørks Skole glæder man sig over, at der er fundet en løsning, så eleverne kan følge et normalt skoleskema. Fra venstre ses: Andreas Fylking-Nielsen og Ellie Clark fra 8. klasse på Marie Mørks Skole og Louis Bergenholtz og Merle Poulsen fra 9. klasse. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Skoleelever i pladsmangel lejer sig til klasseværelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleelever i pladsmangel lejer sig til klasseværelser

Hillerød - 28. maj 2020 kl. 10:31 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne fra Marie Mørks Skole styrer lige mod håndspritten, så snart de er kommet inden for døren på Farmakonomskolen. Efter 10 dage tilbage i skole har de efterhånden vænnet sig til, at skoledagen er med håndvask og afstand, og at cykelturen ikke går til deres vante klasseværelser på Marie Mørks Skole, men i stedet til Farmakonomskolen, som er en del af konferencecentret Pharmakon på Milnersvej. Her skal udskolingseleverne gå i skole frem til sommerferien. På Marie Mørks Skole er der nemlig ikke plads til både små og store elever, hvis der skal holdes passende afstand og tages hensyn til coronarestriktionerne.

- Det var faktisk, da jeg en dag kørte forbi her på Milnersvej, at jeg tænkte: »Ej, gad vide, om vi kunne være derinde«. Og så ringede jeg til Pharmakon og efter et møde var vi enige om lejebetingelserne. Vi er så glade for, at det her kan lade sig gøre. Vi havde ikke plads til alle elever hos os selv, og denne her løsning betyder, at vi kan give eleverne et fuldt skema, og at vi undgår at undervise på skæve tidspunkter, fortæller viceforstander Pernille Juul fra Marie Mørks Skole.

Også hos eleverne, der efter to måneders onlineundervisning hjemme kunne vende tilbage til skole sidste mandag, er der stor begejstring over de lånte klasselokaler.

- Det er nogle fede, lyse lokaler, og det er nogle meget bedre stole, end vi har på skolen, siger Andreas Fylking-Nielsen fra 8. klasse, mens Louis Bergenholtz supplerer:

- Jeg synes virkelig, man kan mærke, at skolen har gjort meget for at finde en god løsning for os, og det er rigtig fedt at være her.

En stor del af skolens lærere underviser både i ind- og udskolingen, og derfor må de i løbet af dagen bruge tid på at transportere sig frem og tilbage mellem skolens adresse og de lånte lokaler på Farmakonomskolen. Men ifølge viceforstanderen er alle glade for aftalen med Pharmakon.

- Alle har taget rigtig godt imod det, og det ligger jo også tæt på hinanden, så det er ikke det store problem hverken for eleverne at komme hertil i stedet, eller for lærerne at smutte op på skolen i løbet af dagen. Det har været vigtigt for os at få eleverne tilbage, og lærerne har bare glædet sig til at se dem igen, forklarer hun.

Da eleverne mødte i skole sidste mandag, stod lærere og ledere klar med flag til at tage imod. Og gensynsglæden var stor.

- Det var ret ensomt at være derhjemme, og jeg har virkelig savnet det sociale og skolen, fortæller Merle Poulsen fra 9. klasse.

For Ellie Clark, der går i 8. klasse, var det næsten som første skoledag, da hun vendte tilbage.

- Det er jo som at komme i skole igen efter en sommerferie, selvom vi selvfølgelig har fået onlineundervisning. Derhjemme gik jeg bare rundt i sweatpants og store trøjer, fordi man alligevel ikke skulle ses med nogen, og jeg tilbragte rigtig meget tid i min seng. Det er virkelig dejligt at være tilbage, siger hun.

Det er dog ikke kun det sociale, der fylder for eleverne. For der er forskel på at modtage undervisning online og at sidde i et klasseværelse.

- Det faglige betyder meget for mig, og jeg synes, det er rigtig rart at være tilbage i skolen. Jeg ved skolen, har gjort det så godt, som den kan, men det er bare ikke det samme med onlineundervisning, siger Louis Bergenholtz.

Ifølge Merle Poulsen er der dog for 9. klasserne mere plads til det sociale, nu hvor afgangsprøverne er aflyst på grund af corona.

- Det virker som om, at lærerne har lidt mere fokus på fællesskabet og på at give os plads til det sociale her i vores sidste tid, siger hun.

Og hvordan afgangseleverne får sagt farvel til skolen, er endnu uklart. Marie Mørks Skole har normalt tradition for både karamelkastning, galla med lanciers og en stor translokation med 800 gæster. Men den traditionelle afslutning hænger i en tynd tråd på grund af corona.

- Vi er ved at finde ud af, hvad vi kan gøre, og vi afventer også de næste udmeldinger om, hvor mange der må samles. Men vi skal nok finde en rigtig god løsning, og vi er allerede begyndt at øve lanciers med en meters afstand, siger udskolingsleder Lone Nicic.

Faciliteterne på Farmakonomskolen bliver også udnyttet af Marie Mørks Skole, der sætter stor pris på de store udearealer, og desuden har planer om at inddrage Dansk Farmacihistorisk Museum, der ligger i kælderen på skolen, i biologiundervisningen.

- Vi har lavet en aftale med Pharmakon om at lave nogle oplæg for eleverne i deres museum, og det er jo en rigtig spændende mulighed, siger Lone Nicic.

Farmakonomskolens 145 studerende fra hele landet blev sendt hjem i forbindelse med nedlukningen af Danmark i marts, og i den kommende tid tager de studerende deres eksamen online. Nu glæder skolen sig over, at lokalerne er i brug igen.

- Det er meget hyggeligt at få liv i Farmakonomskolen igen, og det er en god mulighed for at hjælpe en lokal skole, der mangler plads. Det er godt, at vi kan hjælpe hinanden i lokalområdet, siger Lotte Fonnesbæk, der er administrerende direktør for Pharmakon og rektor for Farmakonomskolen.